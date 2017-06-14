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11:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии законодатели не разрешили вступать в брак раньше 16 лет

УФА, 14 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, не смогут вступать в брак. Законодательная норма, которая позволяла органам местного самоуправления в виде исключения регистрировать такие браки, утратила силу. Соответствующее решение в целом принято сегодня, 14 июня, на пленарном заседании Госсобрания региона.

Источник: Башинформ

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан» был внесен на рассмотрение в 2015 году прокурором региона и направлен на реализацию статьи 13 Семейного кодекса России, которая допускает в исключительных случаях вступление в брак до достижения возраста 16 лет. Согласно Семейному кодексу России, выдача разрешений на вступление в брак лицам, не достигшим 16 лет, является полномочием субъекта России.

Предложенные Прокурором республики изменения закона были направлены на то, чтобы законодательно была обозначена нижняя предельная граница брачного возраста, а также порядок этой процедуры. Законопроект четко определял перечень особых обстоятельств — это беременность или рождение ребенка.

В Башкирии возможность вступления в брак лиц, не достигших 16-летнего возраста, существует с 1996 года. В год регистрируется от 10 до 20 таких браков. Такое социальное явление в регионе происходит. До настоящего времени не был установлен порядок совершения этой процедуры.

Депутаты законодательного собрания неоднократно откладывали рассмотрение законопроекта о ранних браках, прислушиваясь к мнению общественности. В итоге, решено внести изменения в региональный Семейный кодекс, чтобы исключить возможность браков до 16 лет. В связи с этим законопроект о ранних браках утратил силу.

Справка. В Башкортостане наблюдается тенденция к уменьшению количества браков между несовершеннолетними. По информации Госкомюстиции РБ, в период с 2012 по 2016 годы отделы ЗАГС по республике зарегистрировали 1377 браков с лицами до 18 лет. В прошлом году из более чем 25 тысяч актов о заключении брака 208 — ранние.

В России брачный возраст установлен с 18 лет, но при наступлении определенных обстоятельств браки регистрируются между лицами, не достигшими этого возраста. К ним относятся беременность или наличие общих детей. В соответствии с 13 статьей Семейного кодекса подписывается распоряжение о снижении брачного возраста, и брак разрешается.

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