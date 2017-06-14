Парламентарии Башкирии законодательно вернули компенсации на оплату садиков

Депутаты приняли соответствующие изменения в региональный закон «Об образовании» в целом. Документ предлагает вновь выплачивать из бюджета компенсации, которые жители республики получали ранее, оплачивая пребывание детей в государственных и муниципальных детских садах, до 1 января 2019 года.

Компенсации были отменены 30 января текущего года принятием закона, инициированного Правительством республики. Документ был направлен на оказание адресной поддержки семьям. Согласно ему право на компенсацию сохранялось только семьям, где средний доход на одного человека не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума.

20 мая, в ходе рабочей поездки в Краснокамский район, глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил правительству республики пересмотреть порядок выплаты компенсаций за детсады. С 1 марта воспользоваться льготой могли только малообеспеченные семьи. «Я дал поручение нашему правительству пересмотреть эту ситуацию. Мы используем все возможности нашего бюджета», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

По поручению главы региона Министерство образования РБ внесло предложения в правительство о приостановлении изменений закона «Об образовании» в части установления критерия адресности.

«За последние месяцы жители республики неоднократно обращались с просьбами оставить компенсации для всех категорий граждан. Совместно с Правительством республики депутаты пересмотрели этот вопрос. Были определены дополнительные источники доходов, которые позволят продолжить выплату компенсаций всем семьям с маленькими детьми, без учета их нуждаемости», — сказал Константин Толкачев.