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11:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Бесхозные спортивные сооружения в Хабаровске обретут собственников

Все они будут закреплены за жилищными организациями и департаментом муниципальной собственности.

Хабаровск, 14 июня, AmurMedia.

Собственников обретут бесхозные спортивные сооружения, расположенные на территории Хабаровска. Согласно муниципальному плану по обеспечению сохранности простейших спортивных сооружений города, 146 хоккейных коробок и баскетбольных площадок, расположенных во дворах жилых домов, закрепят за жилищными организациями, остальные возьмет на баланс департамент муниципальной собственности. Об этом рассказал руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Константин Юров, сообщили ИА AmurMediaв пресс-службе администрации города.

«В последнее время в краевом центре наблюдается печальная тенденция: жители многоэтажек принялись методично уничтожать в своих дворах спортивные сооружения ради организации на их месте автопарковок. Допустить развития этой ситуации, конечно же, нельзя: Хабаровск — спортивный город и уже много лет мы стремимся к тому, чтобы спорт был доступен всем желающим, а спортсооружения находились в шаговой доступности для всех. Для спасения, сохранности, развития и содержания числящихся бесхозными спортсооружений разработан специальный план, а также заложено соответствующее финансирование под его реализацию, в ходе которой 146 спортивных площадок и коробок в разных районах города, доселе не имевших официальных хозяев, будут включены в состав общего имущества многоквартирных домов, а придомовые участки, на которых они расположены, будут взяты на государственный учет. Что касается спортобъектов, расположенных на хабаровских бульварах и в прочих общественных местах, то они поступят в ведение “Дирекции спортивных сооружений” после признания их муниципальной собственностью», — сообщил он.

Две из таких общественных, но пока «ничейных» площадок расположены в центре города. Первая — на Амурском бульваре в районе кинотеатра «Дружба» (там доживают свое несколько морально устаревших турников и два престарелых баскетбольных щита). Вторая — на Уссурийском бульваре в районе пересечения с улицей Фрунзе. Здесь расположена универсальная спортивная площадка для игры в хоккей и баскетбол, а также несколько снарядов для занятий воркаутом.

«Обе эти площадки востребованы горожанами: по вечерам и выходным, а иногда и в разгар дня на них всегда есть желающие улучшить свою физическую подготовку и заняться игровыми видами спорта. Но оба объекта нуждаются в серьезном ремонте. Здесь, на Уссурийском бульваре, нужно обновить изношенную рабицу ограждения, заменить баскетбольные щиты и хоккейные ворота, все покрасить, восстановить покрытие площадки. Сейчас она — в асфальте, состояние которого оставляет желать лучшего. Мы уже составили дефектную ведомость, согласно которой стоимость ремонтных работ — 200 тысяч рублей, а если заменить асфальт на современное резиновое покрытие, придется добавить еще миллион», — рассказал Юров.

Еще одна аналогичная по комплектации и состоянию площадка, по словам Юрова, ждет муниципалов на улице Панфиловцев. Работа по выявлению бесхозных спортсооружений продолжается — ее ведет специально созданная для этого городская комиссия.

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