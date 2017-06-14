Смягчить наказание за бытовое насилие намерено МВД

«Перевод ряда административных правонарушений в виде уголовных поступков вызвал немало проблем. Люди крайне стали редко обращаться в полицию, к примеру, по таким распространенным правонарушениям, как причинение легкого вреда здоровью и побои. Поэтому сейчас по инициативе министерства внутренних дел в законодательство вносятся поправки по возврату этих составов в разряд административных правонарушений. Проект находится в мажилисе парламента», — сказал Касымов в ходе отчетной встречи с населением.

С 1 января 2015 года статья «Побои» была перенесена из КоАП в Уголовный кодекс. В настоящее время данное уголовное нарушение предусматривает штраф в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток.