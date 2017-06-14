Все трехзвездочные гостиницы в Астане забиты нашими сотрудниками — глава МВД
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал об усилении мер безопасности в Астане во время проведения выставки EXPO-2017, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал об усилении мер безопасности в Астане во время проведения выставки EXPO-2017, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Главу МВД спросили, насколько достоверна информация о том, что из нескольких соседних стран в Астану привезли жриц любви.
«Не буду рекламировать первую часть вопроса. Я не в курсе этого. Хотел бы сказать вам, что, действительно, перед началом EXPO мы провели отработку Астаны, а также приграничных областей. Мы “почистили” город.
По его словам, полиция проверяет всех регистрируемых в столице людей.
«Естественно, мы отрабатывали и ту категорию лиц. Конечно, мы ужесточили требования к въезду в наш город. Всех регистрируемых мы сейчас проверяем. Скажу откровенно, все гостиницы трехзвездочные сейчас забиты нашими сотрудниками и теми, кто привлечен к мероприятиям. Не знаю, откуда у вас эта информация, но я поручу начальнику города проверить ее, но не рекламируя эту деятельность», — добавил министр внутренних дел.