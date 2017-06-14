Все трехзвездочные гостиницы в Астане забиты нашими сотрудниками — глава МВД

Главу МВД спросили, насколько достоверна информация о том, что из нескольких соседних стран в Астану привезли жриц любви.

«Не буду рекламировать первую часть вопроса. Я не в курсе этого. Хотел бы сказать вам, что, действительно, перед началом EXPO мы провели отработку Астаны, а также приграничных областей. Мы “почистили” город. Где-то, может быть, даже жестко. Я бы хотел сказать: буквально недавно мы докладывали о подготовке города к EXPO. Преступность в Астане за пять месяцев упала практически на 30 процентов. И убийства, и тяжкие (преступления). Конечно, это достигается большим числом полицейских», — сказал Касымов.

По его словам, полиция проверяет всех регистрируемых в столице людей.

«Естественно, мы отрабатывали и ту категорию лиц. Конечно, мы ужесточили требования к въезду в наш город. Всех регистрируемых мы сейчас проверяем. Скажу откровенно, все гостиницы трехзвездочные сейчас забиты нашими сотрудниками и теми, кто привлечен к мероприятиям. Не знаю, откуда у вас эта информация, но я поручу начальнику города проверить ее, но не рекламируя эту деятельность», — добавил министр внутренних дел.