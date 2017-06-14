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11:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Песошин торжественно открыл памятный знак Герою Труда СССР, экс-директору КМЗ Петру Витеру

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин принял участие в торжественной церемонии открытия памятного знака Герою Социалистического Труда СССР, бывшему директору Казанского моторостроительного завода Петру Витеру, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Алексей Песошин назвал это событие знаменательным.

«С именем Петра Витера — выдающегося организатора оборонной промышленности, Героя Социалистического Труда, бывшего директора Казанского моторостроительного завода — связано много славных дел и успехов в машиностроении», — сказал на торжественной церемонии глава Кабинета Министров РТ.

Он напомнил вехи биографии Петра Витера. Отслужив во время Великой Отечественной войны авиамехаником, Витер в 1946 году поступил для завершения учебы в Харьковский авиационный институт и после его окончания крепко связал себя с авиастроением и двигателестроением. На его двигателях летали Ту-154, Ил-62, Ил-86. Под его руководством были заложены основы для двигателей для газоперекачивающих станций.

Алексей Песошин поблагодарил все организации, предприятия, творческие коллективы за их работу над созданием этого памятного знака.

Особую благодарность он выразил ветеранам, которые не забывают о вкладе таких выдающихся деятелей, как Петр Витер, а также семье бывшего директора КМПО — его дочери и внуку.

Петр Витер был назначен директором Казанского моторостроительного завода (ныне — КМПО) в 1968 году. Награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного знамени и др.

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