Нежелательные гости в Одессе: опубликован «черный список» артистов, чьи концерты будут срывать (фото, видео)

Он на своей странице в Facebook опубликовал «черный список» артистов, выступлениям которых намерены помешать.

1. Группа «Время и стекло», граждане Украины. Запланирован на 16.06 в клубе «Ibiza». Причина — они получали самовары на премии RU.TV и регулярно гастролировали по РФ.

2. Dj Smash, гражданин РФ. Выступление запланировано на 17.06, клуб «Ibiza». Неоднократно выступал в Крыму, нарушив правила пересечения украинской границы. Сейчас указано, что продажа билетов приостановлена. Из сайта клуба афишу убрали.

3. Группа «Победа», солист — Андрей Архангельский, гражданин Украины. Должен выступать в клубе «Пляжник» в Одессе 17 июня. Неоднократно посещал Москву. Засветился на съезде «одесского землячества», проекта Кремля.

4. Баста, гражданин РФ. Должен выступать в клубе «Ibiza» уже 18.06, а за день до этого — в Киеве. Также пел в Крыму и нарушил наше законодательство.

5. Группа «Грибы», граждане Украины. Клуб «Ibiza», 27 июня. Совсем недавно завершили свой тур по России.

6. «Каспийский груз», граждане РФ. Запланированные на 15 июля в клубе «Bono». Выступали в Крыму, в Керчи, нарушив наш закон.

7. «Mozgi» — проект Потапа, который регулярно гастролирует по РФ. Граждане Украины. Выступление — клуб «Ibiza», 16 июля. 23.02.14, после расстрелов на Майдане выступал в Москве на концерте в честь российских военных.

8. Ах Астахова, гражданка РФ. Выступление в Зеленом театре на 12 августа этого года. Выступала в 2015 году в Крыму.

9. Сергей Бабкин, гражданин Украины. Концерт планируется на 17 октября 2017 г. в театре Музкомедии. Выступал в Крыму, гастролировал по РФ. Давал интервью для пропагандистского Life.

10. Антоха МС, гражданин РФ. Клуб «Agharti», Чкаловский пляж, 01 июля. Посещал Крым в 2015 году.