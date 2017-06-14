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11:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В четверг вступает в силу закон о запрете георгиевский ленты

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Закон «о запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты в Украине обнародован в официальной прессе. Он вступит в силу в четверг.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования», — говорится в документе.

Ранее закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 (850 грн) до 150 (2550 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения, влекут за собой наложение штрафа от 150 (2550 грн) до 300 (5100 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты.

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