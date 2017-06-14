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12:05 (мск), источник: Om1.ru

Тодоров обрил голову перед объявлением даты выборов мэра Омска

Глава комиссии по выборам предстал в новом образе, удивившем не только светских репортеров, но и депутатов со стажем. Приверженец классических мужских причесок с зачесанными волосами лишился своей шевелюры перед важным политическим мероприятием.

Темой номер один сегодня в Омске стала не дата выборов мэра города, с которой, наконец-то, определилась специальная комиссия, назначив час икс на конец ноября 2017 года, а новая прическа руководителя комиссии Сергея Тодорова, являющегося по совместительству главой регионального управления Пенсионного фонда России.

Сергей Тодоров до похода к стилисту:

Источник: Om1.ru

64-летний госчиновник явился на заседание комиссии с обритой головой, на которой бодро торчал лишь пушок, и привлек тем самым не только внимание СМИ, но и вызвал удивление в депутатской среде, привыкшей к классическому образу г-на Тодорова, годами демонстрировавшего ухоженную голову с аккуратно зачесанными волосами.

Теперь Тодоров выглядит так:

Источник: Om1.ru

Новый брутальный образ Тодорова был настолько неожиданным, что по окончании заседания Омского городского совета пиарщики, журналисты и депутаты бурно обсуждали перемены во внешности главы комиссии. На фоне прически Тодорова известие о том, что Омск будет еще пять месяцев без нового мэра, померкло и отошло на второй план.

Свою новую прическу Тодоров объяснил наступлением лета. Как выяснилось, сотрудники Пенсионного фонда также были шокированы дерзким имиджем шефа, поддавшегося моде на очень короткую прическу.

Виктор Назаров сделал короткие стрижки популярными в Омской области:

Источник: Om1.ru

Напомним, что Тодоров не единственный в регионе приверженец ультракороткой стрижки. Так, губернатор Омской области Виктор Назаров тоже обладает довольно харизматичной внешностью и регулярно делает стрижку «под троечку» (3-х миллимитровая насадка у машинки для стрижки волос), демонстрируя свой мощный затылок.

Суровая стрижка и суровый взгляд Сергея Фролова:

Источник: Om1.ru

Не менее коротко стрижется и вице-мэр Сергей Фролов, чей суровый вид часто отпугивает молодых неопытных журналисток.

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