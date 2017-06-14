Тодоров обрил голову перед объявлением даты выборов мэра Омска

Темой номер один сегодня в Омске стала не дата выборов мэра города, с которой, наконец-то, определилась специальная комиссия, назначив час икс на конец ноября 2017 года, а новая прическа руководителя комиссии Сергея Тодорова, являющегося по совместительству главой регионального управления Пенсионного фонда России.

64-летний госчиновник явился на заседание комиссии с обритой головой, на которой бодро торчал лишь пушок, и привлек тем самым не только внимание СМИ, но и вызвал удивление в депутатской среде, привыкшей к классическому образу г-на Тодорова, годами демонстрировавшего ухоженную голову с аккуратно зачесанными волосами.

Новый брутальный образ Тодорова был настолько неожиданным, что по окончании заседания Омского городского совета пиарщики, журналисты и депутаты бурно обсуждали перемены во внешности главы комиссии. На фоне прически Тодорова известие о том, что Омск будет еще пять месяцев без нового мэра, померкло и отошло на второй план.

Свою новую прическу Тодоров объяснил наступлением лета. Как выяснилось, сотрудники Пенсионного фонда также были шокированы дерзким имиджем шефа, поддавшегося моде на очень короткую прическу.

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