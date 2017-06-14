Новый глава омского Минстроя Стрельцов уволил своего заместителя

Сегодня, 14 июня, на пленарном заседании правительства Омской области исполняющий обязанности министра строительства и ЖКК Богдан Масан рассказал о кадровых перетрубациях в ведомстве. По его словам, предлагается освободить от занимаемой должности заместителя министра Николая Зенковича.

Богдан Масан, и.о.министра строительства и ЖКК Омской области:

— Проектом предусмотрено освобождение заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Николая Зенковича от замещаемой должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта государственного гражданского служащего Омской области 14 июня 2017 года.

В свою очередь, губернатор Виктор Назаров одобрил это решение.

Таким образом, у нового министра строительства Владимира Стрельцова, назначенного на этот пост 15 мая, осталось четыре зама. Это Богдан Масан, Дмитрий Шикалов, Дмитрий Христолюбов и Петр Михайлов.

О Николае Зенковиче известно, что он новичок в ведомстве, начал работать в министерстве в 2016 году.