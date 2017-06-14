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12:12 (мск), источник: Om1.ru

Новый глава омского Минстроя Стрельцов уволил своего заместителя

У Николая Зенковича истек срок трудового договора и новый министр не стал его продлевать.

Сегодня, 14 июня, на пленарном заседании правительства Омской области исполняющий обязанности министра строительства и ЖКК Богдан Масан рассказал о кадровых перетрубациях в ведомстве. По его словам, предлагается освободить от занимаемой должности заместителя министра Николая Зенковича.

Богдан Масан, и.о.министра строительства и ЖКК Омской области:

 — Проектом предусмотрено освобождение заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Николая Зенковича от замещаемой должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта государственного гражданского служащего Омской области 14 июня 2017 года.

В свою очередь, губернатор Виктор Назаров одобрил это решение.

Таким образом, у нового министра строительства Владимира Стрельцова, назначенного на этот пост 15 мая, осталось четыре зама. Это Богдан Масан, Дмитрий Шикалов, Дмитрий Христолюбов и Петр Михайлов.

О Николае Зенковиче известно, что он новичок в ведомстве, начал работать в министерстве в 2016 году.

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Новый министр строительства и ЖКК Омской области Стрельцов уволил своего заместителя
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