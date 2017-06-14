Вижевитова прокомментировала свой выход на работу

Сразу же после возвращения губернатор Виктор Назаров поручил своему единственному заместителю-даме разобраться с суровым вопросом реализации скандально известного постановления Правительства Омской области № 108, устанавливающего в качестве коэффициента при расчете арендной платы за землю ставку рефинансирования.

Постановление, напомним, спровоцировало серьезный рост арендной платы на целом ряде земельных участков, причем в ряде случаев в 2,5−3 раза, причем это вызвало серьезное недовольство среди местных предпринимателей и бизнесменов, не успевших выкупить в собственность участки земли под торговыми центрами и другими коммерческими объектами.

О своем недовольстве они открыто заявляли в прессе, тем не менее власти не пошли навстречу и лишили местных олигархов серьезных льгот. И теперь, как выяснилось, на борьбу с непокорными бизнесменами брошена железная леди облправительства Татьяна Вижевитова. Причем саму чиновницу такая перспектива не пугает.

Татьяна Вижевитова, заместитель губернатора Омской области:

— Учитывая определенные обстоятельства, произошло перераспределение функций, ушли министры и так далее. Губернатор сейчас определяется с функционалом. У нас был разговор с Виктором Ивановичем, и он говорит: «Бери 108 постановление». Разобраться сложно, но мы провели совещание. Я выполняю его отдельные поручения, сколько это продлится, я не знаю. По поводу того, что я возглавлю правовое управление, разговора про это не было. Виктор Иванович обеспокоен повышением эффективности своих сотрудников. Не исключаю, что кто-то занимается этим. Но пока мне есть чем заниматься. Поэтому я сижу и работаю. Я гиперактивный человек и сейчас открыта предложениям губернатора.

При этом, комментируя свое возможное назначение начальником государственно-правового управления региона, Вижевитова отметила, что без начальника Главного управления внутренней политики региона Владимира Компанейщикова такие кадровые перестановки невозможны, но, чисто теоретически, она не исключает такой вариант.

Главная новость по теме Вижевитова возглавит правовое управление Омской области, ее заменит Стороженко Татьяна Вижевитова, заместитель губернатора Омской области:

— На самом деле мы ничего про это не знаем: ни Стороженко, ни я. Вы прекрасно понимаете, что юридически больничный лист является гарантией того, что мне будет предоставлено новое место работы. Действительно, я долго сидела на больничном, и, к счастью, жива-здорова. Поэтому мне предоставлено прежнее место работы. Вы же понимаете, что руководитель ГУВП сейчас в отпуске, Бибик исполняет его обязанности. а без главы управление назначение произойти не может физически. Не сомневаюсь в том, что какая-то работа ведется, но нас в это не посвящают.

При этом сам Компанейщиков перспективы повышения главы Минздрава Андрея Строженко до заместителя губернатора, а переброску Вижевитовой в ГПУ категорически отрицал. Возможно, чиновник просто пытался таким образом нивелировать утечку информации, попавшей раньше времени в СМИ.