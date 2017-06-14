Тодоров объяснил, почему мэра Омска выберут в конце ноября

Сегодня, 14 июня, комиссия по выборам мэра Омска определилась с новыми датами проведения конкурса на должность градоначальника. Предполагается, что со 2 по 31 октября включительно назначить сбор документов на должность мэра Омска. На 3 ноября — рассмотрение документов и регистрация кандидатов, на 17 ноября — собеседование. Таким образом, нового главу города выберут 22 ноября.

При этом глава комиссии Сергей Тодоров попытался объяснить, почему комиссия назначила новый конкурс на осень только 14 июня, а не 10 мая, как было прописано в постановлении № 512. Но суть объяснения свелась к тому, что комиссии просто было необходимо время, чтобы адаптироваться в новых реалиях.

Сергей Тодоров, глава комиссии по выборам мэра Омска:

— Мы не определили дату проведения конкурса в течение 20 дней в мае, потому что было много неопределенностей и вопросов. Согласитесь, во время первых выборов зарегистрированные кандидаты не всегда соответствовали нашим ожиданиям. Нам требовалось необходимое время для юридических вопросов и для принятия решения по назначению нового конкурса. Это период, который мы взяли, оказался плодотворным. Второй конкурс на должность мэра будет более серьезным. Мы не увидели необходимости торопиться, в нашей логике нет никакой игры.

Отметим, что выборы мэра Омска 19 апреля не состоялись из-за отсутствия кандидатов. Претендент № 1 вице-губернатор Станислав Гребенщиков снял свою кандидатуру, сославшись на состояние здоровья. Но реальной причиной стало уголовное дело, заведенное Следкомом России из-за злоупотребления полномочиями на реконструкции здания «Саламандры». Также отозвали свои документы накануне выборов министр труда и соцразвития Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич.

На заседании комиссии 10 мая было принято решение перенести заседание на 14 июня и тогда уже определиться с датами новых выборов.