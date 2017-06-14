Назаров дал важное поручение новому главе минкульта Трофимову

Одним из направлений, куда будут направлены бюджетные средства станет подключение к Интернету муниципальных библиотек.

Губернатор Виктор Назаров жестко подчеркнул, что каждая сельская библиотека должна стать «центром притяжения» для школьников, у которых нет дома компьютера. По словам Назарова, интернет должен быть в каждой районной библиотеке.

«Мы очень много общались на эту тему с работниками библиотек. Везде в библиотеках должен быть интернет. Возьмите это на особый контроль, и чтобы никогда никаких вопросов не возникало. Туда ходят дети, у которых нет домам компьютеров. Поэтому библиотека должна быть такой точкой притяжения, где ребенок может позаниматься за компьютером, если дома его нет. Поэтому в каждом районе, в каждой библиотеке должен быть интернет», — заявил Виктор Назаров.

Напомним, Юрий Трофимов возглавил областной Минкульт совсем недавно — 5 июня. Прежний глава ведомства Виктор Лапухин ранее ушёл в отставку, и стал директором драмтеатра.