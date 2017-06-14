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14:40 (мск), источник: СуперОмск

Горсовет продлил полномочия председателя КСП Омска

Горсовет решением большинства депутатов продлил полномочия председателя Контрольно-счетной палаты Омска Елены Лен.

«Елена Викторовна себя зарекомендовала как знающий, опытный организатор этой работы. Кроме того, найден оптимальный конструктивный диалог с депутатским корпусом и администрацией Омска», — отметила председатель ОГС Галина Горст.

Так, предлагается продлить полномочия Лен на 5 лет с 28 сентября 2017 года. Ранее данное решение было одобрено финансово-бюджетным комитетом ОГС.

«Под руководством Елены Викторовны у нас в принципе КСП стала другой, сравниваю с прошлым созывом, когда даже 10% КСП не делала того, что делает сегодня, и не работала так, как работает сейчас», — хвалил тогда Елену Лен депутат Сергей Дроздов.

В результате кандидатуру одобрили и сейчас горсоветом в почти полном составе.

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