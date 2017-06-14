Горсовет продлил полномочия председателя КСП Омска
Горсовет решением большинства депутатов продлил полномочия председателя
Горсовет решением большинства депутатов продлил полномочия председателя
«Елена Викторовна себя зарекомендовала как знающий, опытный организатор этой работы. Кроме того, найден оптимальный конструктивный диалог с депутатским корпусом и администрацией Омска», — отметила председатель ОГС Галина Горст.
Так, предлагается продлить полномочия Лен на 5 лет с 28 сентября 2017 года. Ранее данное решение было одобрено
«Под руководством Елены Викторовны у нас в принципе КСП стала другой, сравниваю с прошлым созывом, когда даже 10% КСП не делала того, что делает сегодня, и не работала так, как работает сейчас», — хвалил тогда Елену Лен депутат Сергей Дроздов.
В результате кандидатуру одобрили и сейчас горсоветом в почти полном составе.