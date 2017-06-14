Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин: «Наш ответ будет более грубый, но эффективный»
Как избавиться от отеков с помощью еды
Западные СМИ отреагировали на показ фильма Стоуна о Путине
Врач беременной Риты Дакоты опасается за её здоровье
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
"Я пыталась покончить с собой после свадьбы": записи Дианы
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Путин рассказал о проблемах Ельцина с алкоголем – СМИ
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
15Happy Birthday, Mr. President
12:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам строительства Центра спортивной подготовки в Уфе

УФА, 14 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл рабочее совещание по вопросам завершения строительства и дальнейшего функционирования Центра спортивной подготовки в микрорайоне Затон.

Источник: Башинформ

В нём приняли участие члены Правительства РБ, руководители профильных министерств и ведомств, представители заказчика и спортивного сообщества.

Глава республики отметил, что во время посещения стройплощадки был выявлен ряд серьёзных недоработок, которые требуют устранения в кратчайшие сроки. Прежде всего, это касается культуры строительства, благоустройства прилегающей территории.

В ходе совещания обсуждались организационные и финансовые вопросы, связанные с завершением строительно-монтажных работ, а также конкретные направления последующего функционирования центра.

— Сегодня мы с вами должны ещё раз пройти по всем ключевым моментам. Это и сроки завершения строительства, и вопросы, связанные с будущей эксплуатацией. Мы должны точно понимать, кто будет эксплуатировать этот центр, каким образом будет осуществляться финансирование после завершения строительства, будет ли в этом Центре спортивной подготовки возможность работы секций, будут ли заниматься дети, как будет улучшена инфраструктура вокруг объекта, как будет осуществляться транспортная доставка зрителей, — сказал Рустэм Хамитов. — Перспективные планы эксплуатации нас волнуют сегодня точно так же, как перспективы завершения строительства этого объекта. Мы должны найти ответ на все эти вопросы и, конечно же, ввести этот центр в эксплуатацию в ближайшее время в полном объёме с тем, чтобы там могли заниматься не только профессиональные спортсмены, но и дети.

Строительство Центра спортивной подготовки началось в 2010 году. Его общая площадь превышает 37 тысяч кв. м. В частности, он будет включать в себя спортивно-демонстрационный комплекс площадью 8,5 тысячи кв. м с трибунами на 3 тысячи мест, зону плавательных бассейнов площадью 13,7 тысячи кв. м с трибунами на 500 мест, а также врачебно-восстановительный центр, кафе и гостиницу на 200 мест.

Строящийся комплекс станет единственным крытым центром такого типа в России.

Здесь будут созданы условия для тренировок спортсменов-паралимпийцев с любыми видами инвалидности. Возможности центра позволят принимать российские и международные соревнования, проводить тренировки сборных команд России по различным видам спорта, в том числе фехтованию, теннису, единоборствам, боксу, лёгкой атлетике.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Число пострадавших при пожаре в Лондоне выросло до 50 человек
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
Ученые назвали будущего победителя Кубка конфедераций
В правительстве предлагают меры по стимулированию рождаемости
В России начали разработку нового истребителя-перехватчика
Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве
В Волгограде произошел пожар на стадионе ЧМ-2018 (видео)
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото) В столице Украины на текущей неделе впервые покажут разработанный украинскими инженерами и дизайнерами суперкар «Химера»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами 13 июня состоялся показ фильма «Мифы», в котором снялись практически все российские звезды, а исполнительница двух главных женских ролей получила специальную награду
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь