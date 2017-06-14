Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам строительства Центра спортивной подготовки в Уфе

В ходе совещания обсуждались организационные и финансовые вопросы, связанные с завершением строительно-монтажных работ, а также конкретные направления последующего функционирования центра.

— Сегодня мы с вами должны ещё раз пройти по всем ключевым моментам. Это и сроки завершения строительства, и вопросы, связанные с будущей эксплуатацией. Мы должны точно понимать, кто будет эксплуатировать этот центр, каким образом будет осуществляться финансирование после завершения строительства, будет ли в этом Центре спортивной подготовки возможность работы секций, будут ли заниматься дети, как будет улучшена инфраструктура вокруг объекта, как будет осуществляться транспортная доставка зрителей, — сказал Рустэм Хамитов. — Перспективные планы эксплуатации нас волнуют сегодня точно так же, как перспективы завершения строительства этого объекта. Мы должны найти ответ на все эти вопросы и, конечно же, ввести этот центр в эксплуатацию в ближайшее время в полном объёме с тем, чтобы там могли заниматься не только профессиональные спортсмены, но и дети.