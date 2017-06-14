Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам строительства Центра спортивной подготовки в Уфе

В нём приняли участие члены Правительства РБ, руководители профильных министерств и ведомств, представители заказчика и спортивного сообщества.
Глава республики отметил, что во время посещения стройплощадки был выявлен ряд серьёзных недоработок, которые требуют устранения в кратчайшие сроки. Прежде всего, это касается культуры строительства, благоустройства прилегающей территории.
В ходе совещания обсуждались организационные и финансовые вопросы, связанные с завершением строительно-монтажных работ, а также конкретные направления последующего функционирования центра.
— Сегодня мы с вами должны ещё раз пройти по всем ключевым моментам. Это и сроки завершения строительства, и вопросы, связанные с будущей эксплуатацией. Мы должны точно понимать, кто будет эксплуатировать этот центр, каким образом будет осуществляться финансирование после завершения строительства, будет ли в этом Центре спортивной подготовки возможность работы секций, будут ли заниматься дети, как будет улучшена инфраструктура вокруг объекта, как будет осуществляться транспортная доставка зрителей, — сказал Рустэм Хамитов. — Перспективные планы эксплуатации нас волнуют сегодня точно так же, как перспективы завершения строительства этого объекта. Мы должны найти ответ на все эти вопросы и, конечно же, ввести этот центр в эксплуатацию в ближайшее время в полном объёме с тем, чтобы там могли заниматься не только профессиональные спортсмены, но и дети.
Строительство Центра спортивной подготовки началось в 2010 году. Его общая площадь превышает 37 тысяч кв. м. В частности, он будет включать в себя спортивно-демонстрационный комплекс площадью 8,5 тысячи кв. м с трибунами на 3 тысячи мест, зону плавательных бассейнов площадью 13,7 тысячи кв. м с трибунами на 500 мест, а также врачебно-восстановительный центр, кафе и гостиницу на 200 мест.
Строящийся комплекс станет единственным крытым центром такого типа в России.
Здесь будут созданы условия для тренировок спортсменов-паралимпийцев с любыми видами инвалидности. Возможности центра позволят принимать российские и международные соревнования, проводить тренировки сборных команд России по различным видам спорта, в том числе фехтованию, теннису, единоборствам, боксу, лёгкой атлетике.