МВД: Временная регистрация вывела из тени более 1,5 млн казахстанцев

Одной из норм документа является обязательная регистрация казахстанцев по месту временного пребывания. За 2016 год зарегистрировались чуть больше 1 миллиона граждан, а за 5 месяцев текущего года — уже 1 миллион 700 тысяч человек. Такие данные привел сегодня в ходе отчетной встречи с населением министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Zakon.kz.

«В результате введенного порядка для нас выяснилось, что большинство наших граждан не регистрировались не только по месту временного проживания, но и не считали нужным регистрироваться даже по месту постоянного проживания, — сказал он. — За весь 2016 год зарегистрировалось чуть больше 1 миллиона граждан, а за 5 месяцев текущего года — уже 1 миллион 700 тысяч граждан».

«С начала года временно зарегистрировались 800 тысяч граждан (что в 10 раз больше чем за весь прошлый год — 75 тысяч). А по месту постоянного жительства зарегистрировалось почти 900 тысяч человек, то есть они проживали постоянно и не были зарегистрированы». Такую массу людей мы «вывели из тени», получили возможность увидеть реальную картину внутренней миграции.

По его словам, это было крайне необходимо для местных исполнительных органов. Зная реальную численность населения, можно проводить объективное планирование развития территорий городов, районов, объёмов пассажирских перевозок, медицинского обслуживания, образовательных услуг, вопросов, связанных с созданием рабочих мест, налоговым учётом, развитием инфраструктуры и так далее.