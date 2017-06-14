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12:53 (мск), источник: Sputnik.by

Госдума обратилась к Медведеву по поводу прав белорусских водителей

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Госдума РФ приняла обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву по вопросу обеспечения равных прав граждан Беларуси на трудоустройство в РФ в связи со вступившим в силу федеральным законом о запрете на работу профессиональных водителей с иностранными водительскими правами.

Источник: Sputnik.by

В РФ с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, который запрещает профессиональным водителям — гражданам других государств работать в российских организациях с национальными правами. В связи с этим многие белорусские граждане, работающие в транспортных и иных компаниях в РФ, лишились работы. Ранее глава Минтранса Беларуси Анатолий Сивак отмечал, что это хорошо для белорусских транспортных компаний, которые решат проблему с дефицитом кадров. В то же время, как гражданин, Сивак считает, что такая норма ущемляет гражданские права белорусов.

В своем постановлении российские парламентарии отмечают, что в Госдуму обратился госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он выразил обеспокоенность вопросом обеспечения равных прав граждан Беларуси на трудоустройство и занятие предпринимательской деятельностью в сфере автотранспорта на территории РФ.

В связи с этим ГД РФ провела анализ действующего законодательства. Выяснилось, что белорусские граждане на территории РФ имеют особый правовой статус — на основе Договора о создании Союзного государства. Союзное законодательство предоставляет белорусским гражданам равные права на трудоустройство в РФ. При этом документы, выданные в Беларуси и РФ для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, или их копии, заверенные в установленном порядке, признаются без легализации.

«Данный федеральный закон ни в коей мере не ограничивает права граждан Беларуси на осуществление предпринимательской и трудовой деятельности на территории РФ. Учитывая установленный частью 4 статьи 15 Конституции РФ приоритет международных договоров Российской Федерации, граждане Беларуси могут осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельность, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, без получения российского водительского удостоверения», — отмечается в постановлении.

Из обращения Рапоты следует, что позиция отдельных федеральных органов исполнительной власти требует корректировки в целях недопущения нарушения международных обязательств РФ, пишут парламентарии.

Поэтому российские депутаты попросили премьера Медведева обеспечить повышенный контроль за складывающейся правоприменительной практикой в целях недопущения нарушения международных договоров РФ.

Между тем, ранее посол РФ в Беларуси Александр Суриков отмечал, что гражданам Беларуси и ЕАЭС не придется получать российские водительские права для того, чтобы иметь возможность работать на территории Российской Федерации. По его словам, поправка в новый закон будет принята сначала в виде временного акта на ближайшем заседании Союзного Совмина, а по выходу Госдумы РФ с летних каникул получит статус постоянной законодательной нормы.

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