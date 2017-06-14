Белорусский МИД ответил Трампу о продлении санкций

Президент США Дональд Трамп продлил во вторник 13 июня на год санкции в отношении некоторых представителей властей Беларуси, говорится в релизе Белого дома.

«Данный шаг американской стороны повторяет аналогичные решения прежних лет. Сожалеем, что в политике новой администрации США сохраняются устаревшие и совершенно необъективные стереотипы в отношении Беларуси», — заявила заместитель начальника управления информации — начальник отдела пресс-службы МИД Мария Ваньшина.

По ее словам, для Беларуси абсолютно неприемлемым является утверждение американской стороны о том, что республика, делающая все возможное для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для США какую бы то ни было угрозу.

«Вероятно, требуется больше времени для того, чтобы преодолеть определенную инерцию, которая все еще присутствует в наших отношениях», — добавила она.

В МИД Беларуси подчеркнули, что Минск нацелен на продолжение начатого конструктивного диалога с США и последовательно выступает за взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, развитие которого, уверена белорусская сторона, будет способствовать позитивным изменениям во внешнеполитических подходах Вашингтона.