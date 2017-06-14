Научный центр для исследования перспектив ЕАЭС и ШОС открылся в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /Корр. ТАСС/. Междисциплинарный центр для изучения процессов интеграции в Евразии открылся на базе Новосибирского госуниверситета, сообщила в среду пресс-служба вуза.

Как рассказал ТАСС директор центра Андрей Обухов, его специалисты будут изучать и прогнозировать развитие таких организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), с точки зрения политологии, экономики, международного права и востоковедения.

«Центр создан для того, чтобы научно исследовать процессы, происходящие в странах Евразии. Мы будем исследовать в частности ЕАЭС, ШОС и инициативу “Один пояс — один путь”, используя междисциплинарный подход. Исследования будут вестись в областях политологии, экономики, международного права и востоковедения. Мы нацелены именно на науку, но в ходе исследования будем получать прогнозы развития, оценки, куда лучше двигаться», — сказал Обухов.

На базе центра будут защищаться кандидатские и докторские диссертации. По словам Обухова, в перспективе к его работе подключатся студенты.

Проект поддержан программой повышения международной конкурентоспособности российских вузов.