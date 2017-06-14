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13:01 (мск), источник: РИА Крым

В сентябре восточный Крым выберет двух депутатов в Госсовет РК

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости (Крым). В единый день голосования, 10 сентября, в Крыму пройдут дополнительные выборы депутатов Государственного совета РК в двух округах. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

Источник: РИА "Новости"

«10 сентября 2017 года в Республике Крым пройдут дополнительные выборы. 6 июня 2017 года мы провели заседание избирательной комиссии Республики Крым, где были приняты решения о назначении дополнительных выборов депутатов Государственного совета РК по войковскому одномандатному избирательному округу № 9 — это Керчь, и ленинскому одномандатному округу № 12. Выборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Владимира Подлипенцева и кончиной Юрия Шевченко», — пояснил Малышев.

По словам председателя крымского избиркома, все участки уже готовы для проведения выборов.

«Голосование на дополнительных выборах будет проходить на 88 избирательных участках. По войковскому одномандатному округу будет 36 участков, по ленинскому одномандатному — 52 избирательных участка. Все участки готовы для проведения выборов», — сообщил Малышев.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 25 августа прошлого года на должность главы Керчи был избран тогда еще депутат Госсовета РК Владимир Подлипенцев. 5 апреля текущего года он оставил занимаемую должность из-за проблем со здоровьем.

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