В сентябре восточный Крым выберет двух депутатов в Госсовет РК

«10 сентября 2017 года в Республике Крым пройдут дополнительные выборы. 6 июня 2017 года мы провели заседание избирательной комиссии Республики Крым, где были приняты решения о назначении дополнительных выборов депутатов Государственного совета РК по войковскому одномандатному избирательному округу № 9 — это Керчь, и ленинскому одномандатному округу № 12. Выборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Владимира Подлипенцева и кончиной Юрия Шевченко», — пояснил Малышев.

По словам председателя крымского избиркома, все участки уже готовы для проведения выборов.

«Голосование на дополнительных выборах будет проходить на 88 избирательных участках. По войковскому одномандатному округу будет 36 участков, по ленинскому одномандатному — 52 избирательных участка. Все участки готовы для проведения выборов», — сообщил Малышев.