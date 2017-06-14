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15:29 (мск), источник: Новая Кубань

Вениамин Кондратьев рассказал о готовности Кубани принять Кубок Конфедераций

Губернатор подчеркнул, что маршруты футбольных болельщиков и отдыхающих будут разведены.

Краснодар. 14 июня — Новая Кубань. Глава Краснодарского края ответил на вопросы журналистов.

По словам Кондратьева, в Сочи сделано все возможное, чтобы футбольные болельщики и обычные туристы не мешали друг другу. Связанные с Кубком Конфедераций мероприятия будут проходить в Олимпийском парке, поэтому часть фанатов заселят в коттеджи Олимпийской деревни, что в шаговой доступности от «Фишта».

Остальные болельщики смогут снять номера в гостиницах и отелях с соответствующей квалификацией. Губернатор подчеркнул, что в этом году Сочи планирует принять за июнь больше туристов, чем за этот же промежуток времени в 2016 году.

 — В июне 2016 года Сочи посетили почти 700 тысяч туристов. В этом году мы рассчитываем на увеличение потока именно за счет болельщиков, — подытожил глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что на особом контроле в городе-курорте находятся вопросы безопасности. Всего правопорядок в Олимпийской столице будут обеспечивать более восьми тысяч человек. Среди них — сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и представители частных охранных предприятий, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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