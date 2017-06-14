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14:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация г. Кстово Нижегородской области подала ещё два иска к Заксобранию

Администрация г. Кстово Нижегородской области подала ещё два иска к Заксобранию Администрация г. Кстово Нижегородской области подала ещё два иска к Заксобранию региона. Об этом сообщила заместитель кстовского сити-менеджера Валентина Шабалина на заседании облсуда 14 июня 2017 года.

Горадминистрация оспаривает пункт закона о бюджете на 2017 год, согласно которому из бюджета г. Кстово в областной должно быть перечислено 36,2 млн рублей. Ответчиком является Заксобрание Нижегородской области. В качестве заинтересованных лиц выступает региональное министерство финансов.

14 июня 2017 года Валентина Шабалина подала ходатайство о приостановлении производства по делу до решения по двум другим искам мэрии к Заксобранию. При этом сегодня был подан иск об оспаривании закона Нижегородской области «О межбюджетных отношениях» в части, касающейся отрицательных трансфертов.

Также истец оспаривает закон региона № 60. «Дело в том, что при расчёте суммы отрицательных трансфертов используется общее число городских поселений. На наш взгляд, не все поселения, указанные в законе как городские, являются таковыми», — отметила Шабалина.

И представители Заксобрания, и представители министерства финансов выступили против удовлетворения ходатайства. Представитель ЗС НО подчеркнула: в июне минфин «вступает в фазу формирования облбюджета на следующий год, и орган исполнительной власти должен понять, каким образом его формировать».

Выслушав обе стороны, суд принял решение в удовлетворении ходатайства отказать. Новые иски к производству ещё не приняты и заседания по ним не назначены.

В мае заседание суда по иску администрации г. Кстово к правительству Нижегородской области было перенесено на 14 июня 2017 года. На предыдущем заседании по делу суд принял решение запросить заключение региональной контрольно-счетной палаты на проект бюджета Нижегородской области на 2017 год. Серьезных нарушений КСП в проекте не выявила.

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