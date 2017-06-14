Президент РМ: Приднестровцы — наши братья, нужно делать все, чтобы их жизнь была лучше

«Я хочу, чтобы наши граждане, друзья и партнеры с левого Днестра понимали нашу позицию. Я буду делать все, чтобы их жизнь была лучше. Есть очень много проблем которые не решались долго. Мне удалось выйти на конкретное решение по некоторым очень важным вопросам. Первое мы предложили механизм признания приднестровских номеров. Мы дали предложения о том, как легализовать приднестровские дипломы. Рассмотрен важный вопрос для экономических агентов — возобновление работы железной дороги по Слободке», — заявил Додон.

Президент отметил, что одной из насущных проблем, которая также отягощает отношения с Приднестровьем является большое количество уголовных дел, открытых правым берегом на лица с левого берега.

Игорь Додон утверждает, что в основном уголовные дела касаются земли за дубосарской трассой, молдавских школ и избирательного процесса. По этим вопросам был предложен ряд решений, которые сейчас находятся на стадии обсуждения.