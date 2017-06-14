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16:12 (мск), источник: Клопс.ru

В Московском районе Калининграда появились две новые улицы

На карте Калининграда появились две новые улицы. Об этом сообщается на сайте горсовета депутатов Калининграда.

Новой улице в Московском районе Калининграда, расположенной между улицей Доброй и улицей Сказочной, присвоено наименование «Улица Былинная». Другая улица, расположенная между Сказочной и переулком Ладушкина, стала Каравайной. За новые названия депутаты проголосовали единогласно.

Несколько новых улиц Калининграда получили свои названия 29 мая. Их утвердили во время заседания топонимической комиссии.

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