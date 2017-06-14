В Московском районе Калининграда появились две новые улицы
На карте Калининграда появились две новые улицы. Об этом сообщается на сайте горсовета депутатов Калининграда.
На карте Калининграда появились две новые улицы. Об этом сообщается на сайте горсовета депутатов Калининграда.
Новой улице в Московском районе Калининграда, расположенной между улицей Доброй и улицей Сказочной, присвоено наименование «Улица Былинная». Другая улица, расположенная между Сказочной и переулком Ладушкина, стала Каравайной. За новые названия депутаты проголосовали единогласно.
Несколько новых улиц Калининграда получили свои названия 29 мая. Их утвердили во время заседания топонимической комиссии.