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15:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глава администрации г. Кстово Нижегородской области Эдуард Салахутдинов подал в отставку

Глава администрации г. Кстово Нижегородской области Эдуард Салахутдинов подал в отставку. Эту информацию он подтвердил НИА «Нижний Новгород» 14 июня 2017 года.

Салахутдинов сказал, что написал заявление «давно», и теперь этот вопрос окончательно должна решить городская Дума. Он добавил, что написал заявление по собственному желанию. Где он планирует продолжить свою карьеру, Эдуард Салахутдинов пока уточнять не стал.

В Гордуме Кстова сообщили, что ближайшее заседание Думы назначено на 15 июня, но пока вопроса об отставке сити-менеджера в повестке нет.

26 мая 2017 года Дума г. Кстово согласовала ликвидацию местной администрации и передачу ее функций администрации района, 6 июня этот вопрос также был согласован Земским собранием. Структуру объединенного кстовского органа исполнительной власти планируется проработать к избранию нового состава Гордумы (выборы в Думу г. Кстово намечены на сентябрь 2017 года, — прим. НИА «Нижний Новгород).

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