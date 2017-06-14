Глава администрации г. Кстово Нижегородской области Эдуард Салахутдинов подал в отставку
Глава администрации г. Кстово Нижегородской области Эдуард Салахутдинов подал в отставку. Эту информацию он подтвердил НИА «Нижний Новгород» 14 июня 2017 года.
Глава администрации г. Кстово Нижегородской области Эдуард Салахутдинов подал в отставку. Эту информацию он подтвердил НИА «Нижний Новгород» 14 июня 2017 года.
Салахутдинов сказал, что написал заявление «давно», и теперь этот вопрос окончательно должна решить городская Дума. Он добавил, что написал заявление по собственному желанию. Где он планирует продолжить свою карьеру, Эдуард Салахутдинов пока уточнять не стал.
В Гордуме Кстова сообщили, что ближайшее заседание Думы назначено на 15 июня, но пока вопроса об отставке
26 мая 2017 года Дума г. Кстово согласовала ликвидацию местной администрации и передачу ее функций администрации района, 6 июня этот вопрос также был согласован Земским собранием. Структуру объединенного кстовского органа исполнительной власти планируется проработать к избранию нового состава Гордумы (выборы в Думу г. Кстово намечены на сентябрь 2017 года, — прим. НИА «Нижний Новгород).