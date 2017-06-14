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13:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Нацкорпус» и железнодорожники пикетируют офис «Укрзализныци» в Киеве

В Киеве в среду, 14 июня, активисты «Национального корпуса» совместно с представителями «Профсоюза железнодорожников» пикетируют здание «Укрзализныци».

Источник: "РИА Новости" Украина

Основное требование — повышение заработной платы для работников железной дороги на 100%. Это касается не только машинистов, но и технических работников, у которых заработная плата не поднималась с 2004 года.

«Участники митинга считают, что железнодорожники должны получать достойную заработную плату», — говорится в сообщении «Нацкорпуса» в Facebook.

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