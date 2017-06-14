«Нацкорпус» и железнодорожники пикетируют офис «Укрзализныци» в Киеве
В Киеве в среду, 14 июня, активисты «Национального корпуса» совместно с представителями «Профсоюза железнодорожников» пикетируют здание «Укрзализныци».
В Киеве в среду, 14 июня, активисты «Национального корпуса» совместно с представителями «Профсоюза железнодорожников» пикетируют здание «Укрзализныци».
Основное требование — повышение заработной платы для работников железной дороги на 100%. Это касается не только машинистов, но и технических работников, у которых заработная плата не поднималась с 2004 года.
«Участники митинга считают, что железнодорожники должны получать достойную заработную плату», — говорится в сообщении «Нацкорпуса» в Facebook.