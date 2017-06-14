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14:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дело «черного генерала»: адвокаты просят помощи у гаранта Конституции

АСТАНА, 12 июн — Sputnik. Беспрецедентный случай произошел в рамках рассмотрения уголовного дела генерала Амирхана Аманбаева. Судьей, как считают адвокаты, было нарушено сразу несколько законов.

Источник: Sputniknews.kz

«Из дословного содержания постановления суда следует: проводить ознакомление без участия защитников», — заявил сегодня во время пресс-конференции в Алматы адвокат Павел Войцеховский, представляющий интересы подсудимого Сергея Ильина.

Этим постановлением судья Кеншилик Абдельдинов распорядился направить дело в апелляционную инстанцию, а осужденных оставить за судом первой инстанции для ознакомления с материалами аудио-, видеозаписей главного судебного разбирательства. Как считают адвокаты, таким образом судья не только лишил участников дела права на защиту, но и некоторые осужденные остались «бесхозными», то есть не закрепленными ни за судом первой, ни за судом второй инстанции.

«Постановлением были нарушены права наших подзащитных, закрепленные Конституцией Республики Казахстан. Постановлением фактически была признана возможность игнорирования Основного закона страны. Представьте себе ситуацию, что люди, не имеющие специального юридического образования, находясь в изоляции от общества, от родных и даже от своих адвокатов, должны совершать действия, которые могут им навредить. Более того, очевидно, что они находятся в состоянии страха и той ситуации, когда люди фактически лишены возможности мыслить трезво», — говорит адвокат.

По словам Войцеховского, он первый раз сталкивается с таким судом.

На пресс-конференции защита Ильина (по версии следствия Ильин курировал оборот всех обнальных фирм «черного генерала», через него Аманбаев контролировал денежный поток, — прим.) сообщила, что через представителей средств массовой информации рассчитывает донести информацию о беззаконии до президента страны.

«Нам дали поручение обратиться к представителям СМИ и через них обратиться к гаранту Конституции по факту игнорирования судом конституционной нормы, регулирующей право на защиту. Согласно статьи 78 Конституции Республики Казахстан суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина», — сказал Павел Войцеховский.

По словам адвоката, осужденные уже просто не понимают, что им делать дальше.

«Наши подзащитные обратились с жалобами в прокуратуру Алматы, в Генеральную прокуратуру, в Алматинский городской суд, в Верховный суд Республики Казахстан, по причине того, что, по их мнению, был вынесен неправомерный акт. Несмотря на подачу соответствующих обращений, до сегодняшнего дня на эти заявления реакции со стороны госорганов, в чей адрес они были поданы, нет», — говорит Войцеховский.

Пятеро осужденных по делу Аманбаева: Сергей Ильин, Владимир Федотов, Ринат Сулейманов, Илья Турапин и Тамара Токуева, девять дней назад объявили голодовку.

«Люди хотят привлечь к себе внимание, чтобы добиться справедливости, но на них опять-таки никто не обращает внимания, — возмущается адвокат. — Я как адвокат очень обеспокоен как душевным состоянием подзащитных, так и тем, как они могут на это отреагировать».

Между тем, Ильин, как уверяют его родные, является инвалидом II группы и уже давно состоит на учете в психоневрологическом диспансере и проходил курс принудительного лечения в больнице на Каблукова в Алматы. После его многочисленных жалоб в вышестоящие органы на действия сотрудников межведомственной следственно-оперативной группы, которые якобы оказывали давление во время допросов, Ильин был переведен из алматинского СИЗО в изолятор КНБ.

В феврале 2017 года суд вынес приговор по делу об организованных преступных сообществах и группах, которые занимались лжепредпринимательством и обналичиванием денег, добытых преступным путем. Главный фигурант дела, бывший глава финансовой полиции Алматы Амирхан Аманбаев, осужден на 14 лет. Сергей Ильин, дело которого выделялось в отдельное производство, получил наказание в виде 16 лет лишения свободы. Остальные фигуранты уголовного дела также были осуждены на различные сроки лишения свободы.

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