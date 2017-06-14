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13:44 (мск), источник: УНИАН

Кабмин еще на месяц продлил действие чрезвычайных мер в энергетике

Кабинет министров Украины еще на месяц продолжил действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей.

Источник: УНИАН

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

«Продление временных чрезвычайных мер в энергетике. Замечаний нет? Принимается», — сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе этого года блокадой поставок в Украину антрацита с не подконтрольных украинским властям территорий. Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась.

С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.

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