Кабмин еще на месяц продлил действие чрезвычайных мер в энергетике

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

«Продление временных чрезвычайных мер в энергетике. Замечаний нет? Принимается», — сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе этого года блокадой поставок в Украину антрацита с не подконтрольных украинским властям территорий. Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась.

С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.