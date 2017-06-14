Выборы губернатора Свердловской области: первый самоотвод

Художница из Екатеринбурга Лени Сморагдова сообщила о своём отказе принимать участие в выборах губернатора Свердловской области. Об этом она заявила на своей страничке в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Она сообщила, что имела самые серьёзные намерения, заявляя о своем желании баллотироваться в губернаторы, понимая при этом ничтожность шанса на успех. Лени Сморагдова также отметила, что ей поступали предложения от нескольких партий. Однако выяснилось, что выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона может гражданин России не имеющий иного гражданства. У самой художницы есть ещё одно гражданство.

«Я не знала, что губернатор Свердловской области не может иметь двойное гражданство, а у меня есть второе гражданство Государства Израиль, от которого я не могу отказаться — это было бы предательство по отношению к людям, которые мне близки и дороги также как вы. Более того, я думала, что выборы — это добрый, веселый цирк, в котором я хотела участвовать, а это оказался злой карнавал со своими жестокими правилами о существовании некоторых из них мне не было известно», — написала на своей страничке в Facebook Лени Сморагдова.