Выборы губернатора Свердловской области: первый самоотвод
О своём отказе участвовать в кампании заявила художница Лени Сморагдова.
О своём отказе участвовать в кампании заявила художница Лени Сморагдова.
Художница из Екатеринбурга Лени Сморагдова сообщила о своём отказе принимать участие в выборах губернатора Свердловской области. Об этом она заявила на своей страничке в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Она сообщила, что имела самые серьёзные намерения, заявляя о своем желании баллотироваться в губернаторы, понимая при этом ничтожность шанса на успех. Лени Сморагдова также отметила, что ей поступали предложения от нескольких партий. Однако выяснилось, что выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона может гражданин России не имеющий иного гражданства. У самой художницы есть ещё одно гражданство.
«Я не знала, что губернатор Свердловской области не может иметь двойное гражданство, а у меня есть второе гражданство Государства Израиль, от которого я не могу отказаться — это было бы предательство по отношению к людям, которые мне близки и дороги также как вы. Более того, я думала, что выборы — это добрый, веселый цирк, в котором я хотела участвовать, а это оказался злой карнавал со своими жестокими правилами о существовании некоторых из них мне не было известно», — написала на своей страничке в Facebook Лени Сморагдова.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный старт кампании по выборам губернатора Свердловской области был дан 10 июня 2017 года. Начиная с этого дня политические партии начали проводить конференции, на которых выдвигали своих представителей на выборы главы региона.
Так, от партии «Единая Россия» в избирательной кампании будет участвовать исполняющий обязанности губернатора Евгений Куйвашев, от КПРФ выдвинут банкир Алексей Парфёнов, депутат Госдумы Игорь Торощин стал кандидатом о ЛДПР, а депутат регионального Заксобрания Дмитрий Ионин баллотируется от «Справедливой России». Также от «Партия пенсионеров за справедливость» был выдвинут Дмитрий Сергин и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв от партии «Зелёные».
Напомним, что о своём намерении идти кандидатом на выборы от партии «Яблоко» заявлял глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Партийная конференция по выдвижению кандидата должна состояться 17 июня.
Отметим, что ранее о своих намерениях принять участие в губернаторской кампании озвучивали бывший глава регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин, и правозащитница Евгения Чудновец.