Самый богатый депутат уфимского горсовета заработал почти 100 млн рублей
Народные избранники отчитались о доходах.
Народные избранники отчитались о доходах.
На сайте уфимского горсовета опубликованы данные о доходах депутатов за прошлый год. Лидером рейтинга самых богатых народных избранников стал Артур Хазигалеев из «Патриотов России» — за год бизнесмен заработал около 100 миллионов рублей.
Впрочем, более объективным можно считать рейтинг с учетом семейных доходов. И по этой версии первой стала семья генерального директора «Уфимского городского агентства ипотечного кредитования» Кирилла Бадикова (ЛДПР). Супруги заработали за год 152 миллиона рублей. В тройке лучших также оказались семьи депутата Артура Хазигалеева (более 100 миллионов рублей) и Андрея Носкова (около 77 миллионов рублей).
Стоит отметить, что депутаты горсовета имеют полное право заниматься предпринимательской деятельностью. Соответственно, доходы наиболее состоятельных депутатов зависят от успешности их