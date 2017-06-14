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14:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Самый богатый депутат уфимского горсовета заработал почти 100 млн рублей

Народные избранники отчитались о доходах.

Источник: Комсомольская правда

На сайте уфимского горсовета опубликованы данные о доходах депутатов за прошлый год. Лидером рейтинга самых богатых народных избранников стал Артур Хазигалеев из «Патриотов России» — за год бизнесмен заработал около 100 миллионов рублей.

Впрочем, более объективным можно считать рейтинг с учетом семейных доходов. И по этой версии первой стала семья генерального директора «Уфимского городского агентства ипотечного кредитования» Кирилла Бадикова (ЛДПР). Супруги заработали за год 152 миллиона рублей. В тройке лучших также оказались семьи депутата Артура Хазигалеева (более 100 миллионов рублей) и Андрея Носкова (около 77 миллионов рублей).

Стоит отметить, что депутаты горсовета имеют полное право заниматься предпринимательской деятельностью. Соответственно, доходы наиболее состоятельных депутатов зависят от успешности их бизнес-проектов.

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