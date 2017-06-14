Администрация Кстова Нижегородской области не подтвердила отставку главы администрации города Эдуарда Салахутдинова
В настоящее время его обязанности исполняет заместитель Денис Петухов.
В настоящее время его обязанности исполняет заместитель Денис Петухов.
Администрация Кстова Нижегородской области не подтвердила отставку главы администрации города Эдуарда Салахутдинова.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в приёмной администрации города Кстово Нижегородской области, сейчас глава администрации города Эдуард Салахутдинов находится в отпуске и постановлений об его увольнении не поступало.
Согласно информации, в отпуск он ушёл 25 мая и должен в ближайшее время из него вернуться. В настоящее время его обязанности исполняет заместитель Денис Петухов.
В повестке ближайшего заседания городской Думы Кстова, которое назначено на 15 июня, вопроса об отставке
Ранее ряд региональных СМИ сообщил, что Эдуард Салахутдинов подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Напомним, Земское собрание Кстовского района Нижегородской области согласовало объединение городской и районной администраций.