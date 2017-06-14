Администрация Кстова Нижегородской области не подтвердила отставку главы администрации города Эдуарда Салахутдинова.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в приёмной администрации города Кстово Нижегородской области, сейчас глава администрации города Эдуард Салахутдинов находится в отпуске и постановлений об его увольнении не поступало.

Согласно информации, в отпуск он ушёл 25 мая и должен в ближайшее время из него вернуться. В настоящее время его обязанности исполняет заместитель Денис Петухов.

В повестке ближайшего заседания городской Думы Кстова, которое назначено на 15 июня, вопроса об отставке сити-менеджера пока нет.

Ранее ряд региональных СМИ сообщил, что Эдуард Салахутдинов подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, Земское собрание Кстовского района Нижегородской области согласовало объединение городской и районной администраций.