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15:10 (мск), источник: Noi.md

Нэстасе комментирует обвинения Плахотнюка

Вчера Влад Плахотнюк обвинил лидеров внепарламентской оппозиции в трусости, а сегодня председатель платформы «ДА» Андрей Нэстасе выступил с ответной реакцией, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Лидер ДПМ упрекнул оппозиционных политиков в том, что они избегают прямой конфронтации с гражданами и прикрываться неправительственными организациями для продвижения своих собственных интересов.

В ответ Нэстасе сказал, что «по крайней мере смешно» обвинить его в боязни контакта с гражданами.

«По крайней мере смешно говорить, что я боюсь контакта с гражданами, так как в течение двух лет я находился среди людей в ходе крупномасштабных протестов, но и в наших селах и городах», — сказал Нэстасе.

Лидер платформа «Да» обратился с призывом к Владу Плахотнюку.

«Я знаю, что ты не согласишься, но все-таки приглашаю тебя на наш следующий крупный протест, протест людей Достоинства и Правды. Тогда и посмотрим, кто за кем прячется, кто что может сказать нашему народу…», — заявил Нэстасе.

Комментируя требования НПО, которые выступают против изменения избирательной системы, лидер ДПМ отметил, что эти митингующие представляют собой небольшую группу граждан, в то время как большинство хотят выбирать депутатов прямо. По мнению Плахотнюка, такие политики, как Майя Санду и Андрей Нэстасе выступают против этой системы, потому что им нечего предложить гражданам, кроме «демагогии и популизма».

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