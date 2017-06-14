Новый передел Азии: перспективы евразийского партнерства

Источник: Sputniknews.kz

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС — для Sputnik



В столице Казахстана произошло знаменательное событие: Индия и Пакистан стали полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), присоединившись к международному клубу стран, неформальными лидерами в котором являются Китай, Россия и Казахстан. «Большая восьмерка» ШОС как альтернатива G7 Замечу, что на пороге вступления в эту организацию находятся сегодня также Иран (у него статус страны-наблюдателя), а также Турция (имеет статус страны партнера ШОС по диалогу) — два реальных лидера мусульманского Ближнего Востока. Налицо оформление мощной евразийской коалиции («Большой восьмерки», а в скором будущем и «Большой десятки»), объединяющей более чем треть народов мира и превосходящей западную коалицию («Большую семерку») во главе с США по потенциалу развития.

Читайте также Лукашенко в Астане прокомментировал противостояние ряда стран

Напомню, что Шанхайская организация сотрудничества — это не военный блок и даже не политический союз (хотя после вступления в ШОС двух больших ядерных держав в дополнение к двум уже имеющимся в составе организации ядерным мегадержавам, мир не может не рассматривать «Большую восьмерку» как новую геополитическую силу). Это прежде всего межцивилизационное объединение, сформированное на основе географической, экономической и культурной близости ряда не западных стран. Участие тех или иных стран в ШОС в качестве полноправного члена, наблюдателя или партнера названной организации обозначает реальные — цивилизационные — границы нового международного объединения, которые, в свою очередь, связаны с ценностными и социокультурными параметрами стран Запада и условного Востока. Очевидно при этом, что объединение стран, делающих ставку на укрепление традиционной семьи, государства и национального суверенитета, не менее перспективно аналогичных союзов стран западного мира, исповедующих идеи собственной исключительности. Очевидно и то, что если государства ШОС намерены (как явствует из документов этой организации) отстаивать свои культурные самобытности и суверенитеты, то данное объединение может в какой-то момент времени превратиться и в политический союз, способный дать отпор своим противникам военными методами. Отмечу также, что решение о принятии в ШОС Индии и Пакистана можно считать своеобразным ответом на продолжение бессмысленного расширения НАТО на восток, теракты в Тегеране и очередной авиаудар США по подразделениям сирийской правительственной армии в районе города Ат-Танф. Полагаю, что среди лидеров стран-членов ШОС сегодня нет тех, кто бы ни понимал, что утверждения представителей Пентагона о «защитном» характере методичных ударов американских военных по сирийским правительственным войскам — не что иное, как откровенная ложь. Так, первый вопрос, который возникает в связи с названными ударами, состоит в том, что вообще делают американские военные на территории Сирии без согласия на то ее законного правительства? Дамаск оценивает присутствие американских военных однозначно — как агрессию в отношении Сирии. Аналогичным образом — как вмешательство в дела суверенной страны — оценивают действия США в Сирии Россия, Китай и Иран. Ответ на вопрос о том, почему Пентагон предпочитает давать лживые комментарии к своим преступным действиям постфактум, а не вести открытый диалог (пусть даже на повышенных тонах) с законными властями страны, которая несет на себе основную тяжесть борьбы с международным терроризмом, дал 9 июня на брифинге Командующий группировкой войск РФ в Сирии Сергей Суровикин. По его мнению, «международная коалиция вместе с подконтрольным США “Союзом демократических сил” вступила в сговор с главарями ДАИШ… Создается впечатление, что под легендой борьбы с терроризмом американцы используют ДАИШ, чтобы оказывать сопротивление продвижению правительственных войск». Еще один вопрос: почему Соединенными Штатами нарушается соглашение (достигнутое на переговорах в Астане) о зонах деэскалации в Сирии и в одностороннем порядке вводится такое понятие как «деконфликтная зона», которым маскируется на самом деле оккупированная американскими военными сирийская территория? И в этом случае, я думаю, ответ очевиден: захват части территории Сирии и есть та тактическая цель, которую преследует сегодня Вашингтон. CША нацелены на захват части территории Сирии

Стремление к расширению американского военного присутствия в Сирии становится все более однозначным. И это — одно из свидетельств того, что стратегия Госдепа на Ближнем Востоке с избранием президентом США Дональда Трампа коренным образом изменилась. Но в чем разница между нынешней стратегией США и той политикой, которую проводил в регионе Вашингтон в период президентства Джорджа Буша и Барака Обамы? Разницу эту я вижу, прежде всего, в том, что Госдеп уже мало волнует судьба Башара Асада. Администрация Трампа нацелена на то, повторю, чтобы отнять у Сирии кусок территории. Тот самый кусок на юго-востоке Сирии, который граничит с Иорданией и Ираком. Расширение присутствия американских военных на данной территории под предлогом борьбы с терроризмом необходимо для того, чтобы контролировать самый, что ни на есть, центр Ближнего Востока. Присутствие американских военных баз на юге и востоке Сирии важно также для укрепления Вашингтоном своего влияния среди курдов и оказания давления на Иран. С учетом же того, что Трамп фактический закрыл катарско-турецкий проект, можно полагать, что новые цели внешней политики США связаны со стратегией расчленения мусульманского мира на Ближнем Востоке на три основные субцивилизационные зоны: арабско-суннитскую, шиитскую и евразийскую. Разделяй, как говорится, и властвуй. Арабско-суннитская зона, согласно замыслу транснациональных игроков, должна стать партнерской (вассальной) территорией Запада (англо-саксов), на контроль за шиитской зоной нацелен Китай, ну, а Турции, как евразийской державе, предложено самоопределиться по отношению к Москве, Астане и ЕАЭС.

Читайте также Назарбаев и Мирзиёев обсудили развитие Центральноазиатского региона