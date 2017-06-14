Уже трое человек стали кандидатами на выборах губернатора Пермского края

Три человека уже выдвинулись в кандидаты на выборах губернатора Пермского края. Сегодня краевой избирком принял документы от Андрея Степанова и Максима Решетникова.

Члена регионального отделения ОНФ Андрея Степанова выдвинула партия «Патриоты России». Андрей Степанов также является членом краевого избиркома с правом совещательного голоса. В связи с его выдвижением на выборы его полномочия в избирательной комиссии приостановили.

Ранее сегодня, 14 июня, документы подал врио губернатора Прикамья Максим Решетников, выдвинутый «Единой Россией».

Первым же кандидатом на участие в выборах главы региона стала юрист из Москвы Ирина Филатова. Её выдвинула партия КПРФ.

Напомним, первые за последние 17 лет выборы губернатора Пермского края пройдут 10 сентября. Период выдвижения кандидатов продлится до 29 июня.