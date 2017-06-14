Председателем Сызранской городской думы избран Сергей Прокофьев

Напомним, 1 июня председатель думы Сызрани Сергей Ананьев по собственному желанию досрочно сложил свои полномочия, став рядовым депутатом.

Прокофьев Сергей Владимирович родился 10 июля 1972 г. в г. Сызрань. Закончил Самарский государственный технический университет в 1994 г. по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». В 1992 г. устроился работать в «Волжскую аэрокомпанию». Там руководил деятельностью коммерческого отдела, после трудился на нескольких предприятиях инженером по маркетингу и финансовым директором. В 2000 г. пришел в Сызранский филиал «Самарского центра стандартизации и метрологии». В 2006 г. он получил второе высшее образование в СГЭУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2015 г. награжден почетной грамотой министерства промышленности и технологий Самарской области за продолжительную безупречную работу и большой личный вклад в развитие стандартизации и метрологии в регионе, а также почетной грамотой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии за большой вклад в развитие обеспечения единства измерений.