Мэр Новосибирска попросил бы президента «развязать руки» муниципалитетам

В ходе прямой линии с президентом РФ мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил бы у Владимира Путина свободы для муниципалитетов при принятии решений. Об этом новосибирский градоначальник заявил журналистам на выездном совещании 14 июня.

«Я попросил бы поддержки развития Новосибирска и в принципе всех муниципалитетов. Поддержки даже не в деньгах, а в возможностях, чтобы развязать руки. Чтобы мы могли самостоятельно решать различные вопросы по культурным объектам, зеленым зонам… Если бы такие возможности нам дали, мне кажется, органы местного самоуправления способствовали бы выходу страны из кризиса», — цитирует «НДН.инфо» Анатолия Локтя.

Еще два года назад, в 2015 году, Локоть говорил, что вместо того, чтобы задавать вопрос президенту, он попросил бы у него денег для Новосибирска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирцы накануне прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня, озабочены также ставшей уже общероссийской темой — реновацией жилья.

В частности, председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов записал вопрос для прямой линии с президентом, в котором просит главу государства: «Реновируйте Россию». По мнению общественного активиста, вопрос, «когда в регионах будет снесен последний барак с удобствами на соседней улице», сегодня интересует жителей регионов.

В 2017 году традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 15 июня в 16:00 по новосибирскому времени.