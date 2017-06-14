Поезд с символикой ЧМ-2018 появился в метро Нижнего Новгорода 14 июня

В запуске состава приняли участие губернатор региона Валерий Шанцев, глава администрации областного центра Сергей Белов, посол Нижнего Новгорода — города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Дарья Шкурихина, городские волонтеры.

В пресс-службе отметили, что первый поезд, брендированный символикой турнира, запущен в Нижнем Новгороде ровно за год до старта Чемпионата.

Как сообщил глава региона, Нижний Новгород стал третьим городом в стране после двух столиц, где появился такой поезд. «В Нижнем Новгороде уже сейчас можно встретить на улицах города брендированный трамвай, автобус, троллейбус, а скоро в символику Чемпионата будет украшена и наша главная транспортная достопримечательность — канатная дорога. Думаю, поездки на таком транспорте будут поднимать нижегородцам настроение, “приближать” их к турниру», — добавил губернатор.

Сергей Белов в свою очередь сказал, что в Нижнем Новгороде продолжается обновление подвижного состава общественного транспорта, и в том числе метро. В предыдущие несколько лет город приобрел 27 новых вагонов метро, в 2016 году капремонт прошли 20 вагонов, в этом планируется модернизировать еще 34.