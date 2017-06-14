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18:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Поезд с символикой ЧМ-2018 появился в метро Нижнего Новгорода 14 июня

Поезд с символикой ЧМ-2018 появился в метро Нижнего Новгорода 14 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В запуске состава приняли участие губернатор региона Валерий Шанцев, глава администрации областного центра Сергей Белов, посол Нижнего Новгорода — города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Дарья Шкурихина, городские волонтеры.

В пресс-службе отметили, что первый поезд, брендированный символикой турнира, запущен в Нижнем Новгороде ровно за год до старта Чемпионата.

Как сообщил глава региона, Нижний Новгород стал третьим городом в стране после двух столиц, где появился такой поезд. «В Нижнем Новгороде уже сейчас можно встретить на улицах города брендированный трамвай, автобус, троллейбус, а скоро в символику Чемпионата будет украшена и наша главная транспортная достопримечательность — канатная дорога. Думаю, поездки на таком транспорте будут поднимать нижегородцам настроение, “приближать” их к турниру», — добавил губернатор.

Сергей Белов в свою очередь сказал, что в Нижнем Новгороде продолжается обновление подвижного состава общественного транспорта, и в том числе метро. В предыдущие несколько лет город приобрел 27 новых вагонов метро, в 2016 году капремонт прошли 20 вагонов, в этом планируется модернизировать еще 34.

В Нижнем Новгороде уже сейчас можно встретить на улицах города брендированный трамвай, автобус, троллейбус, а скоро в символику Чемпионата будет украшена и главная транспортная достопримечательность — канатная дорога.

«Помимо капитального ремонта в 2017 году мы совместно с правительством Нижегородской области покупаем 23 новых вагона метро. Таким образом, к 2018 году парк поездов метро обновится практически на 90%. Общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным. Этого принципа мы придерживаемся в первую очередь, улучшая условия пользования нижегородским метро», — подчеркнул Белов.

По мнению посла города-организатора Нижнего Новгорода, Олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Дарьи Шкурихиной, украшенный символикой общественный транспорт станет еще одним напоминанием нижегородцам «о грядущем грандиозном событии»: «Я думаю, наша страна, Нижний Новгород не видели турнира такого масштаба. Не факт, что подобное событие когда-нибудь повторится, поэтому каждый из нас должен наслаждаться этим моментом. Мы сейчас действительно творим историю, которая пройдет через многие года, через многие века».

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году, в том числе ¼ финала.

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