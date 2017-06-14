Гройсман резко обратился к Садовому из-за проблем с мусором

«Я считаю, что Андрей Садовой — мэр 11 лет, и за 11 лет мог построить уже 15 таких мусорных свалок и мусороперерабатывающих заводов. Имея миллиарды гривен сегодня на счетах, он просто не способен это сделать, наверное, или способен, но не хочет. Я не понимаю, почему так долго не решается проблема с мусором во Львове. Я один раз помог, второй раз помог, третий раз помог, мне уже люди отказывают, потому что они не хотят, чтобы на их территорию бесконечно возили мусор. И сегодня делать меня виноватым в том, что ты не можешь вывезти мусор и навести порядок во Львове — извини, но ты же избирался главой, а не я», — сказал премьер на заседании Кабмина в среду.

Гройсман напомнил, что для того, чтобы решить проблему мусора мэру Львова предлагали земельный участок и согласовали проектную документацию.

«Что еще я должен сделать, чтобы ты навел порядок в своем городе? Хочешь, чтобы я извинился? Ну, давай, я извинюсь перед жителями Львова за то, что 11 лет ты не решаешь эту проблему… Но спекулировать на этой теме, пытаться кого-то сделать крайним не подобает лидеру такой прекрасной общины, как львовская», — сказал премьер.

По информации пресс-службы горсовета, по состоянию на понедельник в городе накопилось 6,8 тысячи тонн мусора, а перевозчики могут вывозить лишь 80−100 тонн в день.