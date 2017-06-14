Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Почему завидовать полезно
Глава Госдумы заявил о единственном кандидате в президенты России
Ученые рассказали, что происходит с погодой на Земле
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
"Я пыталась покончить с собой после свадьбы": записи Дианы
«Было как в 41-м»: бойцы ЛНР об атаке ВСУ
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Смачно воткнул кинжал в спину": Кудрявцева о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
15Happy Birthday, Mr. President
15:50 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман резко обратился к Садовому из-за проблем с мусором

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Премьер Владимир Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за нежелание решить проблему с вывозом городского мусора и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Я считаю, что Андрей Садовой — мэр 11 лет, и за 11 лет мог построить уже 15 таких мусорных свалок и мусороперерабатывающих заводов. Имея миллиарды гривен сегодня на счетах, он просто не способен это сделать, наверное, или способен, но не хочет. Я не понимаю, почему так долго не решается проблема с мусором во Львове. Я один раз помог, второй раз помог, третий раз помог, мне уже люди отказывают, потому что они не хотят, чтобы на их территорию бесконечно возили мусор. И сегодня делать меня виноватым в том, что ты не можешь вывезти мусор и навести порядок во Львове — извини, но ты же избирался главой, а не я», — сказал премьер на заседании Кабмина в среду.

Гройсман напомнил, что для того, чтобы решить проблему мусора мэру Львова предлагали земельный участок и согласовали проектную документацию.

«Что еще я должен сделать, чтобы ты навел порядок в своем городе? Хочешь, чтобы я извинился? Ну, давай, я извинюсь перед жителями Львова за то, что 11 лет ты не решаешь эту проблему… Но спекулировать на этой теме, пытаться кого-то сделать крайним не подобает лидеру такой прекрасной общины, как львовская», — сказал премьер.

По информации пресс-службы горсовета, по состоянию на понедельник в городе накопилось 6,8 тысячи тонн мусора, а перевозчики могут вывозить лишь 80−100 тонн в день.

В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Критикуя Стоуна за интервью с Путиным, Кольбер допустил крупную ошибку
При пожаре в высотке в Лондоне погибли шесть человек
Пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
Турция отменила инспекцию мясных предприятий России
В США совершено покушение на высокопоставленного конгрессмена
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
В Волгограде произошел пожар на стадионе ЧМ-2018 (видео)
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото) В столице Украины на текущей неделе впервые покажут разработанный украинскими инженерами и дизайнерами суперкар «Химера»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами 13 июня состоялся показ фильма «Мифы», в котором снялись практически все российские звезды, а исполнительница двух главных женских ролей получила специальную награду
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь