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15:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Защита заявила, что Юревич может попросить убежища в Лондоне

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня, ФедералПресс. Адвокат обвиняемого во взяточничестве экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов заявил, что его подзащитный может попросить политического убежища в Лондоне.

По словам правозащитника, данные еще не переданы в Интерпол и говорить пока не о чем, но если подобное свершится то, они будут искать защиты в Великобритании.

Ранее в разговоре с журналистом «ФедералПресс» Игорь Трунов подчеркнул, что решать, есть ли основания для международного розыска, будут уже в Интерполе.

«Есть ряд пунктов, которые не позволяют объявлять человека в международный розыск. К примеру, тот факт, что он ни от кого не скрывается и состояние здоровья не позволяет держать его под стражей», — заметил Трунов.

Защитник акцентировал внимание на том, что все документы о состоянии здоровья Юревича были вовремя предоставлены, надлежащим образом заверены, нотариально удостоверены, но решающей роли это не сыграло. Он пояснил, что защита экс-губернатора будет апеллировать к Интерполу о том, что это дело не подлежит реализации.

«ФедералПресс» напоминает, что бывший губернатор Челябинской области сейчас лечится в Лондоне у онкогематолога, но предоставленные подтверждающие документы не убедили суд, который заочно его арестовал.

По сведениям СМИ, сегодня адвокаты Юревича готовятся подать жалобу на заочный арест их подзащитного и обжаловать арест имущества, который наложили в рамках дела о получении взятки в 3,4 млрд рублей.

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