Суд отказался отменить указ о запрете российских соцсетей в Украине

«В удовлетворении иска отказать», — заявил в среду председательствующий судья Александр Нечитайло в ходе судебного заседания.

Суд огласил только резолютивную часть судебного определения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.

Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.