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15:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Суд отказался отменить указ о запрете российских соцсетей в Украине

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Суд в Киеве в среду отказался отменить указ президента Петра Порошенко в части запрета российских соцсетей в Украине, передает корреспондент РИА Новости.

«В удовлетворении иска отказать», — заявил в среду председательствующий судья Александр Нечитайло в ходе судебного заседания.

Суд огласил только резолютивную часть судебного определения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.

Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.

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