Куйвашев собрал депутатов на совет

Депутатам свердловских городов и районов рассказали про стратегию области на грядущие годы.

Услышать горожан.

Лидер Свердловской области Евгений Куйвашев, выступивший на заседании Совета представительных органов муниципальных образований региона, попросил местных депутатов объединиться с коллегами и присоединиться к разработке программы «Пятилетка развития». В первую очередь от них ждут предложений, касающихся родных городов и районов.

Вся программа будет составляться с привязкой к конкретным территориям, с учётом основных направлений развития. Поэтому в первую очередь в неё войдут проекты, которые реально нужны и жителям области, и экономике региона как возможные «точки роста». Сегодня многие муниципалитеты уже начали разрабатывать свои стратегии, а программа, которая сейчас формируется на уровне региона, позволит «вписать» их в федеральные тенденции.

Депутатов предупредили, что тот, кто пожелает получить средства из областного бюджета, им должен будет представить подробный и обоснованный проект, в том числе — с чётким указанием, какие реальные задачи сможет решить. Кроме того, проекты должны получить одобрение горожан, а также учитывать и областную стратегию развития, и отраслевые направления.

Для большей эффективности на местах планируется создать муниципальные экспертные советы. В них соберутся представители всех сфер — власти, бизнеса, науки, руководители общественных организаций, а также активные граждане. Именно там будет проходить «обкатка» всех муниципальных программ и стратегий.

Вертикальный эффект.

Уже в октябре-ноябре этого года прошедшие отбор проекты ждут на согласование в областном правительстве. Представлять их на совете по стратегическому развитию будут лично главы городов области. Чтобы успеть к этому времени, муниципалитеты уже к середине июля должны закончить всю подготовку и выпустить организационные документы.

«Июль-август — самое время для формирования и обсуждения стратегий в муниципалитетах, — заявил Евгений Куйвашев. — С учётом особенностей текущего и предстоящего годов, лето ожидается насыщенное, с большим количеством общественных мероприятий и встреч. Эти мероприятия могут и должны быть с позитивной повесткой, связанной с выбором приоритетов стратегического развития».

В разработке программ используется и «депутатская вертикаль», создаваемая по инициативе председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Она позволяет оперативно взаимодействовать парламентариям всех уровней — от местного до федерального, что, в свою очередь, помогает повысить эффективность работы.

Участвовавшие в совете депутаты, со своей стороны, задали Евгению Куйвашеву вопросы, волнующие свердловчан «на местах». Значительная их часть была посвящена строительству социальных объектов — школ и больниц, детских садов и домов культуры. Все подобные проекты депутатам посоветовали сначала обсудить с жителями. Если те подтвердят их важность и необходимость — включать в стратегические программы, чтобы проще было привлекать средства и из регионального, и из федерального бюджетов.

«Мы договорились, что до конца года примем стратегию развития каждого муниципального образования, которая будет основана на стратегии развития региона до 2030 года, принятой в 2015 году. Это будет пятилетний план развития всех территорий Свердловской области», — сказал Евгений Куйвашев.

О заинтересованности городов региона в собственных стратегиях заявила и председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина. По её словам, это даст и областным, и местным властям понимание направлений развития каждого муниципалитета в отдельности и всего региона в целом, а для представителей городских и районных дум облегчит совместную работу с администрациями по подготовке стратегических документов.