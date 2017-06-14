Премьер РК намерен закрыть бесперспективные предприятия

Он отметил, что среди предприятий, приватизированных в 90-е годы, есть те, что продолжают успешно работать. Но за это время накопилась масса других предприятий, от которых сегодня нужно избавляться.

«Это болезненный процесс. В рамках модернизации экономики у нас должно быть чёткое понимание: если нет будущего у предприятия — надо закрывать и не смотреть на то, что там люди работают. Людей надо пристроить, для этого надо подготовить базу, где не будет задержек по зарплате, низких зарплат, ещё каких-то трудовых конфликтов. Они будут работать, кормить свою семью. Зачем нам держать непонятные предприятия и субсидировать их?» — сказал Сагинтаев, подводя итоги IV съезда Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».