Премьер РК намерен закрыть бесперспективные предприятия
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
Он отметил, что среди предприятий, приватизированных в 90-е годы, есть те, что продолжают успешно работать. Но за это время накопилась масса других предприятий, от которых сегодня нужно избавляться.
«Это болезненный процесс. В рамках модернизации экономики у нас должно быть чёткое понимание: если нет будущего у предприятия — надо закрывать и не смотреть на то, что там люди работают. Людей надо пристроить, для этого надо подготовить базу, где не будет задержек по зарплате, низких зарплат, ещё
Помочь в продвижении этого направления Премьер РК попросил