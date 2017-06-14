Трамп встретится с Порошенко на следующей неделе — СМИ

На следующей неделе состоятся полноценные переговоры президентов Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщает «Европейская правда».

«Идет речь о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом», — рассказал один из собеседников.