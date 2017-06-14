Трамп встретится с Порошенко на следующей неделе — СМИ
Украина и США достигли договоренности о переговорах президентов.
Украина и США достигли договоренности о переговорах президентов.
На следующей неделе состоятся полноценные переговоры президентов Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщает «Европейская правда».
«Идет речь о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом», — рассказал один из собеседников.
«Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время», — отметил другой.
Ожидается, что Администрация президента официально объявит о данном визите в ближайшее время.
«Еще один чиновник заверил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю», — отмечает издание.
Напомним, телефонные переговоры Порошенко и Трампа состоялись 5 февраля этого года.