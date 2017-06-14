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16:07 (мск), источник: УНИАН

Трамп встретится с Порошенко на следующей неделе — СМИ

Украина и США достигли договоренности о переговорах президентов.

На следующей неделе состоятся полноценные переговоры президентов Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщает «Европейская правда».

«Идет речь о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом», — рассказал один из собеседников.

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«Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время», — отметил другой.

Ожидается, что Администрация президента официально объявит о данном визите в ближайшее время.

«Еще один чиновник заверил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю», — отмечает издание.

Напомним, телефонные переговоры Порошенко и Трампа состоялись 5 февраля этого года.

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