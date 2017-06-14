В администрации Калининграда назначили нового руководителя управления благоустройства и экологии

Юрий Егоров назначен на должность с 13 июня 2017 года. В администрации сообщили, что Юрий Васильевич родился в 1963 году в Сумской области (Украина). Образование — высшее, окончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация — «Экономист-менеджер».

В Калининград Юрий Егоров переехал из Красноярска. С 1999 года он работал в администрации Красноярска в должности заместителя директора департамента городского хозяйства. В 2004 году стал первым заместителем руководителя администрации Советского района в Красноярске. С 2013 по 2016 год работал в должности главы администрации Советского района Красноярска.

Сообщается, что ранее занимавший должность начальника управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства Максим Коваленко был уволен по собственному желанию в мае 2017 года. Он руководил МП «Чистота» этой зимой во время проблем с уборкой снега в городе.