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14 июня, источник: Om1.ru

Мацелевич останется в омском СИЗО до середины августа

Суд удовлетворил прошение УМВД о продлении ареста в связи с возбуждением нового уголовного дела.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, 14 июня экс-главу «Первой строительной гильдии» Станислава Мацелевича должны были выпустить на свободу под подписку о невыезде.

Однако на заседании Центрального райсуда стало известно, что против него уже не следователи, а полиция возбудила еще одно уголовное дело о преднамеренном банкротстве «Страховой инвестиционной компании» («Стинко»).

В региональном УМВД подозревают, что Мацелевич и его предполагаемые подельники обналичили через нее 1 миллиард рублей. Сам бизнесмен отрицает вину.

Новое дело, заведенное по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», объединили с прежним, причем правоохранители считают, что махинации со «Стинко» Мацелевич проводил, находясь в СИЗО по другому обвинению. Доводом в пользу продления ареста стало опасение, что бизнесмен может сбежать в Израиль.

По информации «Нового Омска», суд удовлетворил прошение СУ УМВД и решил оставить Мацелевича в СИЗО до 13 августа.

Напомним, в омском СИЗО-1 Мацелевич находится с сентября 2015 года.

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