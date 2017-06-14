Названа возможная дата встречи Порошенко и Трампа
По данным СМИ, встреча президентов пройдет 20 июня. Ожидается, что в ближайшее время администрация украинского президента официально объявит об этом визите.
По данным СМИ, встреча президентов пройдет 20 июня. Ожидается, что в ближайшее время администрация украинского президента официально объявит об этом визите.
КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа состоится во вторник, 20 июня, сообщает
«По их (источников — Ред.) данным,
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Глава Украины ранее заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США.