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17:50 (мск), источник: Sputnik.by

Российские депутаты вступились за белорусских водителей

С 1 июня 2017 года для работы в России все водители-иностранцы обязаны обменять иностранные права на российские — за невыполнение требований грозит штраф в 50 тысяч рублей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 июн — Sputnik, Мария Шелудякова. Депутаты Госдумы РФ Ирина Яровая и Леонид Калашников в ходе пленарного заседания обратились к председателю правительства Дмитрию Медведеву с призывом обеспечить равные права граждан Беларуси в вопросе трудоустройства на автотранспортных предприятиях в России.

Речь идет о рассмотрении поправок в закон «О безопасности дорожного движения», который запрещает принимать на работу водителей с иностранными или международными правами. Эти нормы вступили в силу с 1 июня 2017 года.

Оставить без работы

Соответствующие поправки были приняты еще в 2013 году, однако их внедрение неоднократно переносилось. В этом году российские законодатели не успели принять законопроект, откладывающий вступление в силу этого документа. В мае СМИ писали, что без работы могут временно остаться до 10 тысяч водителей. При отсутствии российских прав нарушителю грозит штраф в 50 тысяч рублей.

Авторы поправок сообщили, что граждане Беларуси обращаются в госорганы с жалобами и просят разобраться в ситуации, ссылаясь на двусторонние договоры между Москвой и Минском.

С призывом рассмотреть вопрос обеспечения равных прав граждан Беларуси на трудоустройство в Госдуму обратился госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Особый правовой статус граждан Беларуси проистекает из договора о создании Союзного государства, который определяет особое положение граждан Беларуси и не требует никакой легализации, подтверждения действительности документов, определяющих право на осуществление трудовой деятельности, в том числе и на автомобильном транспорте», — отметила Яровая, выступая в Госдуме.

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Как неоднократно отмечали депутаты на пленарном заседании, в соответствии с документами Союзного государства, белорусские водители должны беспрепятственно работать в России, так как им гарантированы равные с российскими гражданами права. Водительские удостоверения граждан Беларуси должны быть действительны на территории РФ.

Повода для паники нет

Проблема соотношения норм международного договора и национального законодательства лежит исключительно в правовой и политической области. Безусловно, для отношений двух стран это вопрос принципиальный, однако есть ли серьезный повод паниковать?

Sputnik разобрался, сильно ли ударил российский закон по белорусским водителям.

Для получения российских прав закон предписывает водителям прохождение трех обязательных экзаменов: одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения).

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев рассказал Sputnik о сложностях, с которыми столкнулись, в частности, белорусские водители.

В настоящее время, в соответствии с российским законодательством, число иностранных сотрудников автотранспортных предприятий не может превышать 30%. Такие ограничения действуют уже два года.

Любой иностранный гражданин должен отучиться в российской автошколе, потом сдать три экзамена и только потом получить права, причем подразделения ГИБДД не предоставляют площадки и транспортные средства для сдачи экзаменов — все ресурсы принадлежат автошколам, а это дополнительные затраты.

«Кроме того, в автошколах сейчас ограниченное число слушателей, которые хотели бы получить права водителя грузовика или автобуса, да и таких транспортных средств мало, — добавил Алексеев. — Российский автотранспортный союз получил обращение перевозчиков Санкт-Петербурга, где необходимо обучить две тысячи иностранных водителей. Автошколы смогли принять только 500 человек».

Однако после массовых обращений иностранцев ГИБДД начала интенсивней принимать экзамены, отметил он. С помощью соответствующих ассоциаций составляются списки иностранных водителей, определяется время экзаменов. Вице-президент Российского автотранспортного союза не видит в сложившейся ситуации непреодолимых трудностей для иностранцев — все проблемы решаются.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов с трибуны нижней палаты парламента также заявил, что речь идет исключительно о вопросе правоприменения. В настоящее время проблемы возникают лишь оттого, что Госдума РФ неоднократно продлевала срок вступления в силу ограничительных поправок, и в 2017 году многие также ожидали отсрочку. По его словам, после внесения поправок последовало много лишней паники, слухов и домыслов.

«Нас пугали, что после 1 июня наступит коллапс по всей стране. Где коллапс? Есть ли проблема, о которой заявляют, в действительности? Покажите водителей с белорусскими водительскими удостоверениями, которых привлекают к ответственности По закону, привлекать должны только должностных лиц из автотранспортных предприятий, но ни одно из них с проблемами не столкнулось», — подчеркнул Нилов.

В пресс-службе Минтранса Sputnik подтвердили — новые правила для иностранных водителей на работе транспортной службы не отразились. В настоящее время доля водителей-иностранцев составляет 10%, при этом в Минтрансе трудятся всего16 тысяч человек.

Вопрос решится на Союзном Совмине

Как сообщили Sputnik в посольстве России в Беларуси, 8 июня Группа высокого уровня Союзного Совмина рассмотрела вопрос об обеспечении равных прав граждан России и Беларуси на трудоустройство в свете вступивших с 1 июня 2017 года норм федерального закона.

«Законодательные изменения не распространяются на граждан наших стран, которые управляют личным транспортом, а также на международных перевозчиков. Под действие новой нормы подпадают россияне и белорусы, получившие водительское удостоверение в органах МВД Беларуси и работающие водителями в российских компаниях. При этом наложение административного штрафа в размере 50 тысяч рублей предусмотрено для российских компаний-нанимателей водителей-нерезидентов для управления автотранспортом без российского национального водительского удостоверения», — пояснили в посольстве.

В российской дипмиссии отметили, что такой подход ограничивает свободу выбора компаний-работодателей по найму граждан.

Планируется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета министров Союзного государства 16 июня в Санкт-Петербурге. Ожидается, что там будет рассмотрен и принят временный правовой акт, исключающий распространение нормы российского законодательства на граждан России и Беларуси, которые, имея действующее белорусское национальное водительское удостоверение, занимаются предпринимательской деятельностью или имеют трудовые отношения на территории РФ.

В посольстве также отметили, что в среду Госдума РФ на своем пленарном заседании рассмотрела обращение к правительству РФ о признании белорусских водительских удостоверений на территории России и возможном отложении сроков вступления в силу данной нормы до обсуждения на осенней сессии законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

«Этот законопроект предусматривает восстановление равных прав граждан России и Беларуси на трудоустройство в компаниях наших стран и обоюдном признании документов, выданных компетентными органами России и Беларуси», — сообщили в дипмиссии.

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