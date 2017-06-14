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18:02 (мск), источник: УНИАН

Порошенко прокомментировал идею Турчинова отменить АТО

Президент подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция оккупированного Донбасса.

Президент Петр Порошенко отреагировал на вчерашнее заявление секретаря СНБО Александра Турчинова об отмене АТО.

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной», — подчеркнул Петр Порошенко в интервью журналистам, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введении военного положения. Его слова приводит пресс-служба.

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Глава государства подчеркнул, что поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер по возвращению оккупированных территорий Украины.

«По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется “О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса”. Он охватывает целый ряд мер и шагов, которые нужно будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», — констатировал Порошенко.

Президент подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция этих территорий. По его словам, в подготовке законопроекта принимают участие эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, которые закреплены в Минских договоренностях.

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