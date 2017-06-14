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17:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ЕС согласовали дополнительные торговые преференции для Украины

Европарламент и Совет ЕС достигли политической договоренности по поводу предложений Еврокомиссии о введении односторонних торговых мер для Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Европарламент и Совет ЕС согласовали введении дополнительных торговых преференций для Украины, однако это не окончательное их одобрение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЕК.

Эти меры обсуждаются в ЕС уже более полугода: Еврокомиссия предложила их введение еще в сентябре 2016 года.

«Европарламент и Совет ЕС достигли вчера… политической договоренности по поводу предложений Еврокомиссии о (введении — ред.) односторонних торговых мер для Украины. После их вступления в силу Украина получит большее широкий доступ к рынку Евросоюза», — сказал собеседник агентства.

Эти преференции идут в дополнении к уже действующим в рамках зоны свободной торговли ЕС-Украина, созданной Соглашением об ассоциации. Новые меры увеличат количество товаров, которые Украина может экспортировать в ЕС без оплаты таможенных пошлин, отметил пресс-секретарь ЕК. В рамках новых мер, если они заработают, Украина сможет экспортировать ячмень, пшеницу, овес, кукурузу и ряд других зерновых в Евросоюз «на более благоприятных условиях», а также обувь и определенное электронное оборудование, отметил собеседник агентства.

«Что касается дальнейших шагов, то на данный момент у нас есть соглашение на политическом уровне, которое должно быть еще официально принято Советом ЕС и Парламентом. Еврокомиссия надеется, что это произойдет как можно быстрее для обеспечения быстрого вступления (новых мер — ред.) в силу», — отметил он.

Как сообщалось ранее, Европарламент проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины с отдельными исключениями.

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