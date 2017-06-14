В ЕС согласовали дополнительные торговые преференции для Украины
Европарламент и Совет ЕС достигли политической договоренности по поводу предложений Еврокомиссии о введении односторонних торговых мер для Украины.
Европарламент и Совет ЕС достигли политической договоренности по поводу предложений Еврокомиссии о введении односторонних торговых мер для Украины.
КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Европарламент и Совет ЕС согласовали введении дополнительных торговых преференций для Украины, однако это не окончательное их одобрение, сообщил РИА Новости
Эти меры обсуждаются в ЕС уже более полугода: Еврокомиссия предложила их введение еще в сентябре 2016 года.
«Европарламент и Совет ЕС достигли вчера… политической договоренности по поводу предложений Еврокомиссии о (введении — ред.) односторонних торговых мер для Украины. После их вступления в силу Украина получит большее широкий доступ к рынку Евросоюза», — сказал собеседник агентства.
Эти преференции идут в дополнении к уже действующим в рамках зоны свободной торговли
«Что касается дальнейших шагов, то на данный момент у нас есть соглашение на политическом уровне, которое должно быть еще официально принято Советом ЕС и Парламентом. Еврокомиссия надеется, что это произойдет как можно быстрее для обеспечения быстрого вступления (новых мер — ред.) в силу», — отметил он.
Как сообщалось ранее, Европарламент проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины с отдельными исключениями.