Социалистам не хватило подписей для выдвижения вотума недоверия правительству
Социалистам не хватило подписей для выдвижения вотума недоверия правительству. Инициативу подписали 24 депутата, а нужно минимум 26.
Социалистам не хватило подписей для выдвижения вотума недоверия правительству. Инициативу подписали 24 депутата, а нужно минимум 26.
Так что фракция ПСРМ опять рассчитывает на поддержку коммунистов и
«Мы, социалисты, видим только один короткий путь к досрочным выборам. Это отставка правительства. Призываем всех коллег из парламента, причисляющих себя к оппозиции, подписать нашу инициативу», — сказал депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.
Коммунисты и
«Это популизм и попытка отвлечь премьера и министров от работы», — говорится в заявлении кабмина.
Парламентская оппозиция уже дважды пыталась отправить кабмин Павла Филипа в отставку. В июле прошлого года инициатива социалистов,
Социалисты же предприняли 13 попыток отправить в отставку отдельных министров. Последний из проектов — об отставке главы МИДа Андрея Галбура — парламент еще не рассмотрел.