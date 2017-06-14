Социалистам не хватило подписей для выдвижения вотума недоверия правительству

Так что фракция ПСРМ опять рассчитывает на поддержку коммунистов и либерал-демократов. В кабмине же говорят, это популизм чистой воды.

«Мы, социалисты, видим только один короткий путь к досрочным выборам. Это отставка правительства. Призываем всех коллег из парламента, причисляющих себя к оппозиции, подписать нашу инициативу», — сказал депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.