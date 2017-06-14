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18:07 (мск), источник: Publika.md

Социалистам не хватило подписей для выдвижения вотума недоверия правительству

Социалистам не хватило подписей для выдвижения вотума недоверия правительству. Инициативу подписали 24 депутата, а нужно минимум 26.

Источник: Publika.md

Так что фракция ПСРМ опять рассчитывает на поддержку коммунистов и либерал-демократов. В кабмине же говорят, это популизм чистой воды.

«Мы, социалисты, видим только один короткий путь к досрочным выборам. Это отставка правительства. Призываем всех коллег из парламента, причисляющих себя к оппозиции, подписать нашу инициативу», — сказал депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

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Коммунисты и либерал-демократы ответа пока не дали. А в правительстве инициативу назвали безосновательной.

«Это популизм и попытка отвлечь премьера и министров от работы», — говорится в заявлении кабмина.

Парламентская оппозиция уже дважды пыталась отправить кабмин Павла Филипа в отставку. В июле прошлого года инициатива социалистов, либерал-демократов и коммунистов набрала всего 30 голосов. А в октябре такой же проект даже не вынесли на голосование из-за отсутствия кворума.

Социалисты же предприняли 13 попыток отправить в отставку отдельных министров. Последний из проектов — об отставке главы МИДа Андрея Галбура — парламент еще не рассмотрел.

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